Профессии будущего в Тюмени: кто будет зарабатывать миллионы в 2035 году?

Posted 22 января, 07:06
Published 22 января, 07:06
Modified 22 января, 07:08
Updated 22 января, 07:08
Современный рынок труда переживает период кардинальных изменений, подталкиваемых несколькими ключевыми глобальными трендами. Во-первых, технологии искусственного интеллекта и автоматизация трансформируют процессы в промышленности, здравоохранении, транспорте и других сферах. Во-вторых, экологизация производства становится приоритетом, вынуждая компании инвестировать в «зелёные» технологии и адаптироваться к новым требованиям. В-третьих, цифровизация охватывает все аспекты повседневной жизни, включая образование, здравоохранение, торговлю и управление городами. Наконец, развитие гибридных моделей работы и акцент на персонализацию услуг формируют запрос на новые профессиональные навыки, о чем «Нашему городу» рассказала специалист рынка труда Кристина Коркина.
«Эти тенденции особенно заметны в Тюмени — в регионе с сильной промышленной базой и растущим интересом к инновациям. К 2035 году, по аналитическим прогнозам, специалисты, работающие на стыке технологий, экологии и медицины, будут определять экономический ландшафт региона», — говорит эксперт.
На основе кадровых показателей крупнейших тюменских компаний и существующий уже сейчас тенденциях на рынке труда, эксперт составила перечень специальностей, которые через 10 лет будут особенно прибыльными и востребованными.
Технологии искусственного интеллекта становятся основой для развития всех сфер экономики. В 2035 году высокооплачиваемыми будут эксперты, разрабатывающие системы машинного обучения, автоматизированные решения для промышленности, здравоохранения и транспорта.
«Компании Тюмени уже сейчас внедряют элементы ИИ в добычу и переработку ресурсов. В будущем такие специалисты будут крайне востребованы для оптимизации затрат и повышения эффективности. Особенно это касается предприятий нефтегазовой отрасли, где искусственный интеллект способен сократить простои оборудования и повысить точность геологоразведки», — отмечает Коркина. .
Такие специалисты будут не только проектировать новые алгоритмы, но и адаптировать их к конкретным задачам предприятий. Их работа будет включать создание предиктивных моделей для прогнозирования спроса, управление производственными процессами и обеспечение безопасности данных.
С ростом экологических требований к производству и увеличением инвестиций в «зелёные» технологии, инженерные профессии, связанные с возобновляемой энергетикой, переработкой отходов и улучшением качества воздуха, станут ключевыми.
«Их знания понадобятся для снижения углеродного следа предприятий региона, что станет обязательным условием работы в условиях конкуренции. Это особенно актуально для крупных предприятий, которые уже сейчас сталкиваются с усилением экологических норм», — говорит эксперт.
Эти специалисты будут заниматься разработкой экологически безопасных материалов, проектированием систем очистки воздуха и воды, а также внедрением технологий утилизации промышленных отходов.
В связи с ростом цифровизации и увеличением числа кибератак, профессионалы в сфере информационной безопасности будут играть ведущую роль. Организации всех размеров, от крупных нефтяных компаний до стартапов, будут готовы платить за защиту своих данных.
«Уже сегодня спрос на специалистов в области кибербезопасности значительно превышает предложение, их зарплаты существенно превышают порог в 100 тысяч рублей. В 2035 году их зарплаты могут увеличиться в 2–3 раза, учитывая масштаб угроз. Особенно это касается компаний, работающих с критической инфраструктурой, где сбой в системе может привести к серьёзным последствиям», — объясняет Коркина.
Задачи таких специалистов будут включать разработку и внедрение систем защиты, мониторинг сети на наличие угроз и проведение расследований инцидентов.
Существуют прогнозы, в рамках которых в ближайшие 10 лет здравоохранение претерпит изменения благодаря развитию персонализированной медицины. Высокий уровень дохода ожидает врачей-генетиков, хирургов-робототехников и специалистов по биоинженерии. Они будут не только лечить, но и разрабатывать новые методы терапии, основанные на анализе генома и применении биотехнологий.
Городская инфраструктура может измениться благодаря появлению «умных» зданий, оборудованных IoT-системами. Инженеры, проектировщики и специалисты по интеграции умных технологий в архитектурные решения будут на пике спроса, особенно с учетом того, что Тюменскую область с ее темпами строительства ставят в пример другим регионам. Они будут проектировать здания, которые самостоятельно регулируют потребление энергии, обеспечивают высокий уровень безопасности и комфорта.
«Есть основания полагать, что проектирование энергоэффективных зданий с интеграцией умных систем станет стандартом. Уровень дохода специалистов в этой сфере вырастет пропорционально сложности проектов. В Тюмени это особенно актуально, учитывая климатические условия региона», — говорит эксперт.
Вместе с тем актуальными и высокооплачиваемыми могут оказаться профессии в области агротехнологий. Развитие автоматизированного сельского хозяйства позволит обеспечить регион продовольствием, минимизировав зависимость от внешних поставок. Также Коркина смело предполагает, что доходной, наконец, может стать профессия педагога. Но зарабатывать сотни тысяч смогут не любые учителя, а лишь те, что будут делать упор на адаптацию современных технологий в образовательный процесс.
В итоге в 2035 году наибольшие доходы в Тюмени будут у специалистов, готовых работать на пересечении технологий, экологии и медицины. Глобальные тренды, такие как цифровизация, экологизация и автоматизация, задают направления, которым нужно следовать уже сегодня, чтобы обеспечить себе место в высокооплачиваемом будущем.
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