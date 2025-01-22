Профессии будущего в Тюмени: кто будет зарабатывать миллионы в 2035 году?

Вместе с тем актуальными и высокооплачиваемыми могут оказаться профессии в области агротехнологий. Развитие автоматизированного сельского хозяйства позволит обеспечить регион продовольствием, минимизировав зависимость от внешних поставок. Также Коркина смело предполагает, что доходной, наконец, может стать профессия педагога. Но зарабатывать сотни тысяч смогут не любые учителя, а лишь те, что будут делать упор на адаптацию современных технологий в образовательный процесс.