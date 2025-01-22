При реконструкции коллектора в Тобольске применили новую технологию

Подрядчик уже провел подготовительные работы: промыл трубопровод и проверил состояние объекта с помощью телеинспекции. Далее предстоит восстановить коллектор диаметром 600 миллиметров и длиной 240 метров с использованием спирально-навивной технологии, а также реконструировать три канализационных колодца. Новый метод позволяет избежать масштабных земляных работ и сохранить благоустройство. Ремонт проводят без остановки работы коллектора, поэтому система водоотведения продолжает функционировать без перебоев. Срок окончания всех мероприятий, включая восстановление благоустройства, запланирован на 30 мая 2025 года.