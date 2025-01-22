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Posted 22 января, 06:45

Published 22 января, 06:45

Modified 22 января, 06:47

Updated 22 января, 06:47

При реконструкции коллектора в Тобольске применили новую технологию

При реконструкции коллектора в Тобольске применили новую технологию

22 января 2025, 06:45
Фото: СУЭНКО.
Сюжет
Благоустройство
Тобольский филиал СУЭНКО продолжает реконструкцию самотечного канализационного коллектора в 6-м микрорайоне вдоль проспекта Комсомольского. Специалисты используют современную спирально-навивную технологию.

Подрядчик уже провел подготовительные работы: промыл трубопровод и проверил состояние объекта с помощью телеинспекции. Далее предстоит восстановить коллектор диаметром 600 миллиметров и длиной 240 метров с использованием спирально-навивной технологии, а также реконструировать три канализационных колодца. Новый метод позволяет избежать масштабных земляных работ и сохранить благоустройство. Ремонт проводят без остановки работы коллектора, поэтому система водоотведения продолжает функционировать без перебоев. Срок окончания всех мероприятий, включая восстановление благоустройства, запланирован на 30 мая 2025 года.

Для сведения: спирально-навивной метод восстановления трубопровода заключается в использовании технологии «труба в трубу». Навивочная машина формирует спиральную трубу внутри ремонтируемого трубопровода. Во время навивки машина соединяет отдельные полосы профиля механическими замками, создавая непрерывную сеть нужной длины. Для укрепления пространство между старой и новой трубами заполняют полимербетонным раствором.

Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. Филиалы компании действуют в городах Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске и во всех 24 районах Зауралья.

В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет свыше 42 тысяч километров, на балансе находится порядка 11 тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц составляет превышает 203 тысячи.

В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более 1,2 тысячи километров сетей, 18 водозаборов, 150 котельных, 9 водоочистных сооружений, 3 очистных сооружения канализации. Кроме того, компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Так, в Тюмени установлено 7 электрозарядных станций, а в корпоративном парке используется 3 электромобиля.

На сегодняшний день в «Сибирско-Уральской энергетической компании» трудится свыше 4,5 тысяч человек.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Ремонт#Реконструкция#Тобольск#Благоустройство#СУЭНКО#Канализация#Канализационный коллектор#Водоотведение#Ремонтные работы
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