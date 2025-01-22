«Мой не пойдет»: многие тюменцы не пустили детей в школу

Posted 22 января, 07:08
Published 22 января, 07:08
Modified 22 января, 07:09
Updated 22 января, 07:09
Тюменские школы не стали отменять занятия ни для первой, ни для второй смены. При этом, в Тюменском районе официально оставил дома учеников 1-4 классов, которые занимаются в первую смену. Занятия у второй смены пройдут по расписанию.
«Сегодня учебные занятия 2-й смены в общеобразовательных учреждениях города Тюмени по климатическим условиям не отменяются», «Сегодня, 22 января, во всех школах Тюменского района занятия первой смены для учеников 1-4 классов отменяются», — говорится в сообщениях местных администраций.
Жителям Тобольска и Ялуторовска местные власти напомнили, что школьные занятия для младшеклассников отменяются, если мороз крепче 30 градусов. Если никаких объявлений нет, то родители могут сами решить, отправлять ребенка в школу или нет.
Этим правом воспользовались и многие жители областной столицы. Городские паблики полны возмущенных комментариев от родителей, недовольных тем, что занятия не отменили официально.
«Кто там заведует отменами, вы на улице то были?», «Мой не идёт», «Лично я детей дома оставил», «Конечно, нужно оставить такой ветрище», «Департамент пусть бы постояли на остановке, а не ехали с личным водителем, может, поменяли мнение об актировке», — написали тюменцы.
Часть тюменцев согласилась, что нет оснований для отмены занятий в школах. Некоторые горожане вспомнили собственное детство, когда актировки были не такими частыми.
«Закалять надо детей, а не в теплице растить», «Утепляемся и идем в школу», «Ничего, дочка в 4 классе, оделась и пошла с подружкой», «Да уж, народ отвык от морозов! Минус 20 это разве мороз для Тюмени, вы чего народ?!», «Помню когда я учился в школе, актировки были при -38 градусов, морозец поддавливал. А теперь нежные все стали, комнатные», — прокомментировали закаленные интернет-пользователи.
Резкое похолодание повлияло даже на работу автобусной сети. Тюменцев предупредили, что транспорт может отставать от графика.