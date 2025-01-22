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Posted 22 января, 07:08

Published 22 января, 07:08

Modified 22 января, 07:09

Updated 22 января, 07:09

«Мой не пойдет»: многие тюменцы не пустили детей в школу

«Мой не пойдет»: многие тюменцы не пустили детей в школу

22 января 2025, 07:08
Фото: 1MI.
Школьные занятия в Тюмени пройдут по расписанию, но на уроках будут не все. Многие тюменские родители не отпустили детей в школу по морозу.

Тюменские школы не стали отменять занятия ни для первой, ни для второй смены. При этом, в Тюменском районе официально оставил дома учеников 1-4 классов, которые занимаются в первую смену. Занятия у второй смены пройдут по расписанию.

«Сегодня учебные занятия 2-й смены в общеобразовательных учреждениях города Тюмени по климатическим условиям не отменяются», «Сегодня, 22 января, во всех школах Тюменского района занятия первой смены для учеников 1-4 классов отменяются», — говорится в сообщениях местных администраций.

Жителям Тобольска и Ялуторовска местные власти напомнили, что школьные занятия для младшеклассников отменяются, если мороз крепче 30 градусов. Если никаких объявлений нет, то родители могут сами решить, отправлять ребенка в школу или нет.

Этим правом воспользовались и многие жители областной столицы. Городские паблики полны возмущенных комментариев от родителей, недовольных тем, что занятия не отменили официально.

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«Кто там заведует отменами, вы на улице то были?», «Мой не идёт», «Лично я детей дома оставил», «Конечно, нужно оставить такой ветрище», «Департамент пусть бы постояли на остановке, а не ехали с личным водителем, может, поменяли мнение об актировке», — написали тюменцы.

Часть тюменцев согласилась, что нет оснований для отмены занятий в школах. Некоторые горожане вспомнили собственное детство, когда актировки были не такими частыми.

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«Закалять надо детей, а не в теплице растить», «Утепляемся и идем в школу», «Ничего, дочка в 4 классе, оделась и пошла с подружкой», «Да уж, народ отвык от морозов! Минус 20 это разве мороз для Тюмени, вы чего народ?!», «Помню когда я учился в школе, актировки были при -38 градусов, морозец поддавливал. А теперь нежные все стали, комнатные», — прокомментировали закаленные интернет-пользователи.

Резкое похолодание повлияло даже на работу автобусной сети. Тюменцев предупредили, что транспорт может отставать от графика.

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