Метеозависимые, осторожно. В пятницу на Тюменскую область обрушится магнитная буря

По информации сайта Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, уже послезавтра, 24 января, прогнозируется магнитная буря. Геоудары достигнут от четырех до пяти баллов. Магнитосфера будет напряжена и возбуждена. Вероятность магнитной бури составит 41%.