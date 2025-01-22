Метеозависимые, осторожно. В пятницу на Тюменскую область обрушится магнитная буря

Posted 22 января, 12:29
Published 22 января, 12:29
Modified 22 января, 12:31
Updated 22 января, 12:31
По информации сайта Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, уже послезавтра, 24 января, прогнозируется магнитная буря. Геоудары достигнут от четырех до пяти баллов. Магнитосфера будет напряжена и возбуждена. Вероятность магнитной бури составит 41%.
Сегодня, 22 января, на Солнце произошли 2 вспышки класса С и выше. Накануне, 21 января, произошло 5 вспышек класса С и выше.
— Поскольку вспышка все же средняя, то скорость облака вышла довольно низкая — что-то около 500 километров в секунду. Это, примерно, такие же значения, которые солнечный ветер имеет сейчас, поэтому выброс не столько прилетит, сколько будет просто принесен к Земле текущими от Солнца потоками вещества, — прокомментировали специалисты Лаборатории.
Как рассказали эксперты, в качестве главного сценария рассматривается буря уровня G2 по шкале мониторинга из пяти показателей. Есть вероятность возникновения северных сияний.
— Цикл солнечной активности длится в среднем 11 лет, и сейчас Солнце проходит максимум — находится на пике активности. Вспышки и выбросы плазмы происходят довольно часто. Как следствие — наблюдаются полярные сияния и магнитные бури, — сообщил нам главный инженер тюменской обсерватории «Старая башня» Виталий Угренинов.
Ранее «Наш город» писал о том, что на Солнце отмечается быстрый рост площади пятен. Это влияет на геомагнитную обстановку.