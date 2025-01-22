Клиенты «Почты России» смогут управлять доставкой пенсий и пособий в режиме онлайн

Портал newizv.ru сообщает, что данный проект очень важен, так как именно пенсионеров цифровизация затронула меньше всего. Бытует мнение, что пожилые люди плохо ориентируются в цифровом мире. Однако большая часть современных пенсионеров давно уже освоила новые сервисы. Проект также имеет важное социальное значение, так как позволяет облегчить жизнь маломобильным гражданам, которых среди пенсионеров немало. Теперь нет необходимости выходить из дома, чтобы оформить заявку на повторную доставку пенсий и пособий на дом или в почтовое отделение или изменить почтовое отделение, в котором гражданин будет получать выплаты. Однако подобная смена возможна на срок до трёх месяцев и лишь в пределах региона проживания, а выплаты в таком случае можно будет получить только в отделении.