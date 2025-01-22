Клиенты «Почты России» смогут управлять доставкой пенсий и пособий в режиме онлайн

Posted 22 января, 19:05
Published 22 января, 19:05
Modified 22 января, 19:06
Updated 22 января, 19:06
В режиме онлайн пенсионеры смогут получить информацию о своих пенсиях и социальных выплатах, узнать дату выдачи пособия или пенсии и способы их получения.
Портал newizv.ru сообщает, что данный проект очень важен, так как именно пенсионеров цифровизация затронула меньше всего. Бытует мнение, что пожилые люди плохо ориентируются в цифровом мире. Однако большая часть современных пенсионеров давно уже освоила новые сервисы. Проект также имеет важное социальное значение, так как позволяет облегчить жизнь маломобильным гражданам, которых среди пенсионеров немало. Теперь нет необходимости выходить из дома, чтобы оформить заявку на повторную доставку пенсий и пособий на дом или в почтовое отделение или изменить почтовое отделение, в котором гражданин будет получать выплаты. Однако подобная смена возможна на срок до трёх месяцев и лишь в пределах региона проживания, а выплаты в таком случае можно будет получить только в отделении.
Директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев заявил, что возможность управления доставкой пенсий и социальных выплат стала частью расширения цифровых сервисов компании.
В 2023 году «Почта России» запустила собственную внутреннюю информационную систему для контроля доставки пенсий и социальных выплат. Данная система в режиме онлайн отслеживает количество визитов почтальона к клиенту, его имя и результат доставки. Почта назначает повторную доставку и контролирует её, если получатель отсутствовал дома.