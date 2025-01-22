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Posted 22 января, 13:59

Published 22 января, 13:59

Modified 22 января, 14:01

Updated 22 января, 14:01

Ефимов: Работы с помощью двух ТПМК ведутся на новом участке Арбатско-Покровской линии

Ефимов: Работы с помощью двух ТПМК ведутся на новом участке Арбатско-Покровской линии

22 января 2025, 13:59
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Для сооружения тоннелей между станциями «Щелковская» и «Гольяново» на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена будут использованы два тоннелепроходческих комплекса диаметром шесть метров.

Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, пишет stroi.mos.ru.

По его данным, предстоит построить два однопутных тоннеля протяженностью около 1,7 километра — от монтажной камеры за тупиками станции «Щелковская» на Уральской улице до станции «Гольяново» на Уссурийской улице.

В процессе работ будут задействованы тоннелепроходческие комплексы «Анастасия» и «Лия». Первое устройство ранее применялось при строительстве Люблинско-Дмитровской, Сокольнической и Солнцевской линий, а также на участках Большого кольца. Комплекс «Лия» также имеет опыт эксплуатации на БКЛ и других линиях метро в Москве.

После того как работы по проходке тоннеля будут завершены, планируется засыпать монтажную камеру и привести в порядок окружающую территорию. В этом районе появится новая зеленая аллея, предназначенная для отдыха местных жителей. Как отметил Василий Десятков, руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, данный проект значительно улучшит транспортную доступность для 160 тысяч граждан Гольянова и позволит снизить нагрузку на Щелковское шоссе и станцию «Щелковская» на 25%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении ремонтных работ в вестибюлях станций метрополитена.

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