Ефимов: Работы с помощью двух ТПМК ведутся на новом участке Арбатско-Покровской линии

После того как работы по проходке тоннеля будут завершены, планируется засыпать монтажную камеру и привести в порядок окружающую территорию. В этом районе появится новая зеленая аллея, предназначенная для отдыха местных жителей. Как отметил Василий Десятков, руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, данный проект значительно улучшит транспортную доступность для 160 тысяч граждан Гольянова и позволит снизить нагрузку на Щелковское шоссе и станцию «Щелковская» на 25%.