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Posted 21 января, 14:26

Published 21 января, 14:26

Modified 21 января, 14:28

Updated 21 января, 14:28

Жителей Тюменской области приглашают ухаживать за стариками в Израиле

Жителей Тюменской области приглашают ухаживать за стариками в Израиле

21 января 2025, 14:26
Фото: Изображение Midjourney.
Тюменцев зовут на работу в Израиль. За уход за постояльцами дома престарелых жителям нашего региона готовы платить до 390 тысяч рубелей в месяц.

Вакансия сиделки пo уходу за пожилыми людьми в Израилe опубликована на сайте бесплатных объявлений.

— Вакансия: сиделкa пo уходу за пожилыми людьми в Израилe, дом престарелых в Петаx-Тиквe. Заработная плата — от 320 до 390 тысяч рублей, — говорится в объявлении.

В день предстоит работать одиннадцать часов, шесть дней в неделю. Обязанности сотрудников: поддержание чистоты в помещениях и помощь в повседневной жизни пенсионеров — подъем, умывание и кормление. Кроме того, работники должны сопровождать постояльцев на прогулках и в больнице.

Известны самые востребованные специалисты в Тюмени
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали специалистов с самыми высокими зарплатами в январе 2025 года. В список вошли мастер буровой, прорабы, инженеры и военнослужащие.

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