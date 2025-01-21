Жителей Тюменской области приглашают ухаживать за стариками в Израиле

Posted 21 января, 14:26
Published 21 января, 14:26
Modified 21 января, 14:28
Updated 21 января, 14:28
Вакансия сиделки пo уходу за пожилыми людьми в Израилe опубликована на сайте бесплатных объявлений.
— Вакансия: сиделкa пo уходу за пожилыми людьми в Израилe, дом престарелых в Петаx-Тиквe. Заработная плата — от 320 до 390 тысяч рублей, — говорится в объявлении.
В день предстоит работать одиннадцать часов, шесть дней в неделю. Обязанности сотрудников: поддержание чистоты в помещениях и помощь в повседневной жизни пенсионеров — подъем, умывание и кормление. Кроме того, работники должны сопровождать постояльцев на прогулках и в больнице.
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