Жителей Тюменской области приглашают ухаживать за стариками в Израиле

В день предстоит работать одиннадцать часов, шесть дней в неделю. Обязанности сотрудников: поддержание чистоты в помещениях и помощь в повседневной жизни пенсионеров — подъем, умывание и кормление. Кроме того, работники должны сопровождать постояльцев на прогулках и в больнице.