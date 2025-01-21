Внимание! В Тюменской области прогнозируется похолодание и снегопад

Как сообщили синоптики, в течение дня также пройдут снегопады. В Тюмени похолодает. Температура воздуха резко опустится до 24—29 градусов мороза, днем до минус 24. На дорогах возможны снежные заносы. Тюменских автомобилистов просят быть осторожными за рулем.