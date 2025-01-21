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Posted 21 января, 11:13

Published 21 января, 11:13

Modified 21 января, 11:16

Updated 21 января, 11:16

В Тюменскую область придет плохая погода

Внимание! В Тюменской области прогнозируется похолодание и снегопад

21 января 2025, 11:13
Фото: 1MI.

В Тюменскую область придет плохая погода

В нашем городе ожидаются плохие погодные условия. Прогнозируется резкое похолодание, шквалистый ветер, проинформировали в областном управлении МЧС России.

По данным Тюменского ЦГМС, на юге нашего региона в среду, 22 января, прогнозируется усиление северо-западного ветра. Ночью местами порывы до 18 метров в секунду, днем повсеместно 15-20 метров в секунду.

Как сообщили синоптики, в течение дня также пройдут снегопады. В Тюмени похолодает. Температура воздуха резко опустится до 24—29 градусов мороза, днем до минус 24. На дорогах возможны снежные заносы. Тюменских автомобилистов просят быть осторожными за рулем.

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Ранее «Наш город» писал о том, какой будет погода в феврале в Тюменской области.

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