В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

В Тюмени 21 января года ожидается пасмурная погода, снег в течение дня. Утром термометры покажут -5….-4, к полудню температура воздуха понизится до -16…-20 (по ощущениям -27), в темное время суток температура воздуха составит -23…-20 (по ощущениям -30). Ветер будет дуть со скоростью до 7,3 м/с.