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Posted 21 января, 01:10

Published 21 января, 01:10

Modified 21 января, 01:10

Updated 21 января, 01:10

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

21 января 2025, 01:10
Фото: 1MI.
Сюжет
Мороз
Облачная погода, снег, метель, ветер 7-12 м/с порывами до 17 м/с ожидаются на юге Тюменской области во вторник, 21 января. Днем столбики термометров покажут -3…-8, местами до -13, в ночные часы ожидается -5…-10, местами до -15.

В Тюмени 21 января года ожидается пасмурная погода, снег в течение дня. Утром термометры покажут -5….-4, к полудню температура воздуха понизится до -16…-20 (по ощущениям -27), в темное время суток температура воздуха составит -23…-20 (по ощущениям -30). Ветер будет дуть со скоростью до 7,3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:57, закат в 16:40, продолжительность дня 7 часов 43 минуты.

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В Тобольске 21 января ожидается пасмурная погода, снег на протяжении дня. Утром температура воздуха составит -5…-4, к полудню похолодает до -17, в вечерние часы столбики термометров опустятся до -19…-20 (по ощущениям -27). Ветер будет дуть со скоростью до 6,9 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:52, закат в 16:23, продолжительность дня 7 часов 31 минута.

В Ишиме 21 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег во второй половине дня. Утром температура воздуха составит -4…-3, днем похолодает до -14, в вечерние часы ожидается -21…-15. Ветер будет дуть со скоростью до 6,3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:36 закат в 16:30, продолжительность дня 7 часов 54 минуты.

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