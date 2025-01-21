В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Posted 21 января, 01:10
Published 21 января, 01:10
Modified 21 января, 01:10
Updated 21 января, 01:10
В Тюмени 21 января года ожидается пасмурная погода, снег в течение дня. Утром термометры покажут -5….-4, к полудню температура воздуха понизится до -16…-20 (по ощущениям -27), в темное время суток температура воздуха составит -23…-20 (по ощущениям -30). Ветер будет дуть со скоростью до 7,3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:57, закат в 16:40, продолжительность дня 7 часов 43 минуты.
В Тобольске 21 января ожидается пасмурная погода, снег на протяжении дня. Утром температура воздуха составит -5…-4, к полудню похолодает до -17, в вечерние часы столбики термометров опустятся до -19…-20 (по ощущениям -27). Ветер будет дуть со скоростью до 6,9 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:52, закат в 16:23, продолжительность дня 7 часов 31 минута.
В Ишиме 21 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег во второй половине дня. Утром температура воздуха составит -4…-3, днем похолодает до -14, в вечерние часы ожидается -21…-15. Ветер будет дуть со скоростью до 6,3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:36 закат в 16:30, продолжительность дня 7 часов 54 минуты.