В Тюмени массово распродают пункты выдачи Wildberries

Posted 21 января, 03:33
Published 21 января, 03:33
Modified 21 января, 03:35
Updated 21 января, 03:35
В первые 20 дней января на сервисе объявлений «Авито» появилось 21 предложение о продаже ПВЗ в Тюмени, из них девять — о продаже пунктов Wildberries. Все точки находятся в разных районах города, цена варьируется от 300 тыс. рублей до 1,85 млн рублей. При личной переписке авторы некоторых объявлений признались, что не вышли на ожидаемый доход. А после новогодних праздников люди практически перестали приходить, потому что потратили большую часть сбережений на подарки еще до Нового года.
По данным URA.RU, на разных сайтах опубликованы 15 объявлений о продаже ПВЗ Wildberries. Один из предпринимателей сказал, что сотрудничество с маркетплейсом перестало его привлекать из-за системы штрафов и невысокой прибыльности.
«Многие ПВЗ работают с минимальной прибылью или в ноль. А после новогодних праздников, когда оборот товаров резко упал, то те, кто уже был на грани, приняли решение продавать», — сказал он.
Работавший с Wildberries бизнесмен Эдуард Соколов отметил, что штрафов никак не избежать, они предусмотрены буквально за все.
«Есть списания даже за визитки в стиле „Спасибо за покупку, будем рады вашему отзыву“ или указание электронной почты для решения возникших проблем. Это расценивается как вывод покупателя с площадки», — пояснил он РБК Тюмень.
В пресс-службе Wildberries сообщили, что в Тюмени регулярно открываются новые ПВЗ. В 2024 году новых пунктов было 203, а общее число превысило 600. Уже с начала 2025 года маркетплейс получил 34 заявки на открытие точек выдачи заказов в областной столице.
Напомним, сроки сдачи логистического центра Wildberries в Тюмени перенесли. Его планируется построить на Московском тракте как часть индустриального парка «Московский».