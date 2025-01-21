В Тюмени массово распродают пункты выдачи Wildberries

В первые 20 дней января на сервисе объявлений «Авито» появилось 21 предложение о продаже ПВЗ в Тюмени, из них девять — о продаже пунктов Wildberries. Все точки находятся в разных районах города, цена варьируется от 300 тыс. рублей до 1,85 млн рублей. При личной переписке авторы некоторых объявлений признались, что не вышли на ожидаемый доход. А после новогодних праздников люди практически перестали приходить, потому что потратили большую часть сбережений на подарки еще до Нового года.