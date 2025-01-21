Тюменская ГАИ ограничила движение на двух трассах из-за ледяной корки

Posted 21 января, 02:46
Published 21 января, 02:46
Modified 21 января, 02:48
Updated 21 января, 02:48
«В связи с ухудшением погодных и дорожных условий ограничено движение большегрузного и пассажирского транспорта на федеральных автодорогах Тюмень-Омск с 246-го по 319-й километры и Челябинск-Курган-Омск -Новосибирск с 538-го по 587-й километр», — сообщили в Госавтоинспекции.
На дорогах образовалась пленка из стекловидного льда. на трассах дежурят дополнительные наряды ДПС, которые разъясняют водителям риски и пропускают транспорт в колоннах по 5-7 автомобилей.
«Дорожно-транспортными происшествиями с погибшими и пострадавшими с вероятностью возникновения 0,4. Источниками дорожно-транспортных происшествий и ограничений могут послужить метеорологические условия», — пояснили в главке МЧС.
По прогнозу МЧС, наибольшая вероятность ДТП существует в Тюмени, Голышмановском округе, а так же на федеральных трассах и местных дорогах в Тюменском районе, на участке трассы Тюмень-Омск в Ялуторовском районе и трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе.
По их данным, 21 января в северных и западных районах Тюмени ожидается аномальное резкое похолодание. Местами пройдут снегопады, в отдельных районах — метель с ветром со скоростью 7-12 м/с и порывами до 17 м/с. Днем температура составит от -3 до -8 градусов, местами до -13.
Как писал «Наш Город», в Тюменской области объявили штормовое предупреждение.