Тюменская ГАИ ограничила движение на двух трассах из-за ледяной корки

По прогнозу МЧС, наибольшая вероятность ДТП существует в Тюмени, Голышмановском округе, а так же на федеральных трассах и местных дорогах в Тюменском районе, на участке трассы Тюмень-Омск в Ялуторовском районе и трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе.