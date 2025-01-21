Тюменка оформила на подругу 38 микрозаймов

Posted 21 января, 05:20
Published 21 января, 05:20
Modified 21 января, 05:22
Updated 21 января, 05:22
36-летняя тюменка получила доступ к паспортным данным подруги и решила этим воспользоваться. С ноября 2023 года по апрель 2024 года предприимчивая женщина оформила на чужое имя 38 займов в микрофинансовых организациях. Общая сумма микрозаймов составила 457 тыс. рублей.
Внезапно разбогатевшая тюменка ничего не сказала подруге и не подумала погашать долги. Деньги же потратила, как захотела. Но обман открылся, и женщина стала фигурантом уголовного дела.
«Мировой суд Калининского судебного района Тюмени признал женщину виновной в мошенничестве и назначил наказание в виде штрафа в размере 90 тыс. рублей», — сообщили в областной прокуратуре.
Суд позволил тюменке выплачивать штраф частями в течение трех месяцев.
Ранее житель Тобольского района обманул контору микрозаймов на 2,6 млн рублей. В процессе подписания договора мужчина воспользовался сбоем в системе фирмы и получил доступ к деньгам.