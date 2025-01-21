nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 января, 05:20

Published 21 января, 05:20

Modified 21 января, 05:22

Updated 21 января, 05:22

Тюменка оформила на подругу 38 микрозаймов

Тюменка оформила на подругу 38 микрозаймов

21 января 2025, 05:20
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Жительница Тюмени оформила по паспорту подруги 38 микрозаймов, которые и не подумала погашать. Общая сумма полученных ею денег оказалась немногим меньше полумиллиона.

36-летняя тюменка получила доступ к паспортным данным подруги и решила этим воспользоваться. С ноября 2023 года по апрель 2024 года предприимчивая женщина оформила на чужое имя 38 займов в микрофинансовых организациях. Общая сумма микрозаймов составила 457 тыс. рублей.

Внезапно разбогатевшая тюменка ничего не сказала подруге и не подумала погашать долги. Деньги же потратила, как захотела. Но обман открылся, и женщина стала фигурантом уголовного дела.

Жизнь взаймы. Почему тюменцы начали жить в долг и как с этим бороться?
Узнать подробнее
«Мировой суд Калининского судебного района Тюмени признал женщину виновной в мошенничестве и назначил наказание в виде штрафа в размере 90 тыс. рублей», — сообщили в областной прокуратуре.

Суд позволил тюменке выплачивать штраф частями в течение трех месяцев.

Ранее житель Тобольского района обманул контору микрозаймов на 2,6 млн рублей. В процессе подписания договора мужчина воспользовался сбоем в системе фирмы и получил доступ к деньгам.

Читайте также:
Мошенничество на миллионы: житель Омска обманул пенсионеров из тюменских селВолна мошенничества с домовыми чатами докатилась до ТюмениТюменская учительница лишилась квартиры и машины после одного телефонного звонка
#Марина Коржина#Происшествия#Тюмень#Суд#Мошенничество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика