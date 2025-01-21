Тюменка оформила на подругу 38 микрозаймов

36-летняя тюменка получила доступ к паспортным данным подруги и решила этим воспользоваться. С ноября 2023 года по апрель 2024 года предприимчивая женщина оформила на чужое имя 38 займов в микрофинансовых организациях. Общая сумма микрозаймов составила 457 тыс. рублей.