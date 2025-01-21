Тюмень возглавила рейтинг по затовариванию новостройками

Posted 21 января, 04:40
Published 21 января, 04:40
Modified 21 января, 04:42
Updated 21 января, 04:42
В Тюмени растут объемы строительства, но валовый городской продукт (ВГП) остается низким. В конце 2024 года в городе построили 3,7 млн кв. м, а ВГП составил 0,24 млн рублей на кв. м. Это говорит о перегреве рынка строительства: другие отрасли местной экономики за ним не успевают, и у людей нет ресурса для роста платежеспособности.
«В этих городах в сегменте новостроек возникает риск затоваривания», — отметили аналитики центра ИА «Движение.ру» и компании Devision,
В то же время Тюмени грозит формирование «пузыря» на рынке недвижимости. Об этом свидетельствует низкое соотношение валового городского продукта на душу населения. В Тюмени показатель составил 1,05 млн рублей, что стало седьмым результатом по стране.
«Низкое соотношение может привести к более глубокой и затяжной стагнации. При запуске новых проектов девелоперы могут встретиться с большим числом рисков, нежели в других городах, а также их проекты могут оказаться менее доходными», — пояснили аналитики РБК Тюмень.
«Наш Город» сообщал, что застройщики в Тюменской области не могут снизить темпы застройки несмотря на падение спроса. Они оказались в ловушке «хороших» для рынка недвижимости лет.