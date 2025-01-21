Тюмень возглавила рейтинг по затовариванию новостройками

В Тюмени растут объемы строительства, но валовый городской продукт (ВГП) остается низким. В конце 2024 года в городе построили 3,7 млн кв. м, а ВГП составил 0,24 млн рублей на кв. м. Это говорит о перегреве рынка строительства: другие отрасли местной экономики за ним не успевают, и у людей нет ресурса для роста платежеспособности.