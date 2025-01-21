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Posted 21 января, 04:40

Published 21 января, 04:40

Modified 21 января, 04:42

Updated 21 января, 04:42

Тюмень возглавила рейтинг по затовариванию новостройками

Тюмень возглавила рейтинг по затовариванию новостройками

21 января 2025, 04:40
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
Аналитики назвали Тюмень городом с самым высоким риском затоваривания новостройками. Столица Тюменской области также вошла в список городов, которым грозит «пузырь» на рынке недвижимости.

В Тюмени растут объемы строительства, но валовый городской продукт (ВГП) остается низким. В конце 2024 года в городе построили 3,7 млн кв. м, а ВГП составил 0,24 млн рублей на кв. м. Это говорит о перегреве рынка строительства: другие отрасли местной экономики за ним не успевают, и у людей нет ресурса для роста платежеспособности.

«В этих городах в сегменте новостроек возникает риск затоваривания», — отметили аналитики центра ИА «Движение.ру» и компании Devision,
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В то же время Тюмени грозит формирование «пузыря» на рынке недвижимости. Об этом свидетельствует низкое соотношение валового городского продукта на душу населения. В Тюмени показатель составил 1,05 млн рублей, что стало седьмым результатом по стране.

«Низкое соотношение может привести к более глубокой и затяжной стагнации. При запуске новых проектов девелоперы могут встретиться с большим числом рисков, нежели в других городах, а также их проекты могут оказаться менее доходными», — пояснили аналитики РБК Тюмень.
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«Наш Город» сообщал, что застройщики в Тюменской области не могут снизить темпы застройки несмотря на падение спроса. Они оказались в ловушке «хороших» для рынка недвижимости лет.

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#Марина Коржина#Бизнес#Тюмень#Недвижимость#Строительство жилья#Рынок недвижимости
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