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Posted 21 января, 11:05

Published 21 января, 11:05

Modified 21 января, 11:11

Updated 21 января, 11:11

На Тюменском автовокзале появится долгожданная функция

Терпеть не придется. На Тюменском автовокзале появится долгожданная функция

21 января 2025, 11:05
Фото: Изображение Midjourney.

На Тюменском автовокзале появится долгожданная функция

Терпение и ожидание для тюменцев, посещающих автовокзал — теперь не проблема. В скором времени мучаться больше не придется, власти решили оборудовать на территории вокзала то, что действительно было нужно. Туалеты.

Как рассказали порталу URA.RU в главном управлении строительства Тюмени, эта инициатива уже подтверждена официально. Также отремонтирована на объекте будет система электроснабжения.

Как известно в здании 1974 года постройки туалетов не было вообще. Объясняется это тем, что в советское время о естественной потребности граждан тогда не подумали и не внесли оборудование санузлов в проект. Закончат работы во втором квартале этого года. Как рассказали представители вокзала, Туалет, который планируют обустроить внутри, будет бесплатным для пассажиров, провожающих и встречающих.

Также ранее на вокзале были оборудованы турникеты и кассы самообслуживания.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Вокзал#Новости тюмени#Инициативы#Общественный туалет#Туалет
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