Терпеть не придется. На Тюменском автовокзале появится долгожданная функция

Как известно в здании 1974 года постройки туалетов не было вообще. Объясняется это тем, что в советское время о естественной потребности граждан тогда не подумали и не внесли оборудование санузлов в проект. Закончат работы во втором квартале этого года. Как рассказали представители вокзала, Туалет, который планируют обустроить внутри, будет бесплатным для пассажиров, провожающих и встречающих.