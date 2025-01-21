Терпеть не придется. На Тюменском автовокзале появится долгожданная функция

Posted 21 января, 11:05
Published 21 января, 11:05
Modified 21 января, 11:11
Updated 21 января, 11:11
Как рассказали порталу URA.RU в главном управлении строительства Тюмени, эта инициатива уже подтверждена официально. Также отремонтирована на объекте будет система электроснабжения.
Как известно в здании 1974 года постройки туалетов не было вообще. Объясняется это тем, что в советское время о естественной потребности граждан тогда не подумали и не внесли оборудование санузлов в проект. Закончат работы во втором квартале этого года. Как рассказали представители вокзала, Туалет, который планируют обустроить внутри, будет бесплатным для пассажиров, провожающих и встречающих.
Также ранее на вокзале были оборудованы турникеты и кассы самообслуживания.