Стали известны цены на субсидируемые авиабилеты из ЯНАО в Тюмень и Москву

Posted 21 января, 10:58
Published 21 января, 10:58
Modified 21 января, 11:04
Updated 21 января, 11:04
Как сообщили в профильном ведомстве, теперь полеты из Салехарда, Надыма и Ноябрьска в Москву — до 17 690 рублей. С единой картой жителей Ямала на 5 тысяч дешевле — 12 900. Если же брать билет из Салехарда в Тюмень — то он обойдется в 11 тысяч без карты и в 8 900 с ней.
Воспользоваться скидкой по карте северяне смогут только два раза в год. Новые тарифы начнут действовать по контрактам Ямала с перевозчиками, заключенным с 1 января 2025 года. Постановление уже вступило в законную силу.
Ранее сообщалось о том, что самолет, вылетевший из Красноярска в Тюмень, вернули на стоянку из-за поломки.