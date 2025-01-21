Стали известны цены на субсидируемые авиабилеты из ЯНАО в Тюмень и Москву

Как сообщили в профильном ведомстве, теперь полеты из Салехарда, Надыма и Ноябрьска в Москву — до 17 690 рублей. С единой картой жителей Ямала на 5 тысяч дешевле — 12 900. Если же брать билет из Салехарда в Тюмень — то он обойдется в 11 тысяч без карты и в 8 900 с ней.