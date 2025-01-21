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Posted 21 января, 10:58

Published 21 января, 10:58

Modified 21 января, 11:04

Updated 21 января, 11:04

Стали известны цены на субсидируемые авиабилеты из ЯНАО в Тюмень и Москву

Стали известны цены на субсидируемые авиабилеты из ЯНАО в Тюмень и Москву

21 января 2025, 10:58
Фото: 1MI.
Власти ЯНАО в лице департамента транспорта дорожного хозяйства опубликовал фиксированные тарифы на субсидируемые авиабилеты из региона в Тюмень и Москву. Теперь летать до этих пунктов назначения станет дешевле.

Как сообщили в профильном ведомстве, теперь полеты из Салехарда, Надыма и Ноябрьска в Москву — до 17 690 рублей. С единой картой жителей Ямала на 5 тысяч дешевле — 12 900. Если же брать билет из Салехарда в Тюмень — то он обойдется в 11 тысяч без карты и в 8 900 с ней.

Воспользоваться скидкой по карте северяне смогут только два раза в год. Новые тарифы начнут действовать по контрактам Ямала с перевозчиками, заключенным с 1 января 2025 года. Постановление уже вступило в законную силу.

Ранее сообщалось о том, что самолет, вылетевший из Красноярска в Тюмень, вернули на стоянку из-за поломки.

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