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Posted 21 января, 10:19

Published 21 января, 10:19

Modified 21 января, 10:21

Updated 21 января, 10:21

Сбербанк в Тюмени открыл первый обновленный офис в 2025 году

Сбербанк в Тюмени открыл первый обновленный офис в 2025 году

21 января 2025, 10:19
Фото: Сбер.
Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. erid: 2W5zFGT5xoz
Сбер открыл обновленный офис в Тюмени на Мельникайте, 135Б. Пространство отделения после ремонта стало более открытым и комфортным для посетителей. Здесь представлены как традиционные банковские продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы от партнеров Сбера.

Кроме того, для маленьких гостей появилась детская игровая зона, а для взрослых — кофе-поинт.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Офис Сбера на Мельникайте является одним из самых востребованных в Тюмени. После завершения масштабной реконструкции он открылся 14 января, став первым отделением, которое мы модернизировали в этом году. В течение 2025 года на территории обслуживания Западно-Сибирского отделения Сбербанка планируется обновить ещё 16 офисов. Наша цель — создать комфортные и современные условия для клиентов, сделав наши офисы не только удобными, но и максимально функциональными. Мы продолжим инвестировать в развитие нашего региона.

С 20 января стартовал ремонт еще одного популярного отделения в Тюмени — на улице Республики, 146/2. Вскоре оно станет таким же современным и комфортным, как и другие обновленные офисы. В период реконструкции клиенты могут получить услуги в ближайших офисах на ул. Мельникайте, 135Б, ул. Мориса Тореза, 1/1 и ул. Рижская, 61.

Большинство операций клиенты Сбера также могут выполнять через веб-версию или мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Кроме того, снять наличные можно в устройствах самообслуживания и при оплате покупок в супермаркетах «Перекрёсток» и «Пятёрочка». Максимальная сумма снятия на кассе магазина за одну операцию составляет 5000 рублей, при этом она должна быть кратной 100 рублям.

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