Сбербанк в Тюмени открыл первый обновленный офис в 2025 году

Posted 21 января, 10:19
Published 21 января, 10:19
Modified 21 января, 10:21
Updated 21 января, 10:21
Кроме того, для маленьких гостей появилась детская игровая зона, а для взрослых — кофе-поинт.
Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
Офис Сбера на Мельникайте является одним из самых востребованных в Тюмени. После завершения масштабной реконструкции он открылся 14 января, став первым отделением, которое мы модернизировали в этом году. В течение 2025 года на территории обслуживания Западно-Сибирского отделения Сбербанка планируется обновить ещё 16 офисов. Наша цель — создать комфортные и современные условия для клиентов, сделав наши офисы не только удобными, но и максимально функциональными. Мы продолжим инвестировать в развитие нашего региона.
С 20 января стартовал ремонт еще одного популярного отделения в Тюмени — на улице Республики, 146/2. Вскоре оно станет таким же современным и комфортным, как и другие обновленные офисы. В период реконструкции клиенты могут получить услуги в ближайших офисах на ул. Мельникайте, 135Б, ул. Мориса Тореза, 1/1 и ул. Рижская, 61.
Большинство операций клиенты Сбера также могут выполнять через веб-версию или мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Кроме того, снять наличные можно в устройствах самообслуживания и при оплате покупок в супермаркетах «Перекрёсток» и «Пятёрочка». Максимальная сумма снятия на кассе магазина за одну операцию составляет 5000 рублей, при этом она должна быть кратной 100 рублям.