Сбербанк в Тюмени открыл первый обновленный офис в 2025 году

Большинство операций клиенты Сбера также могут выполнять через веб-версию или мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Кроме того, снять наличные можно в устройствах самообслуживания и при оплате покупок в супермаркетах «Перекрёсток» и «Пятёрочка». Максимальная сумма снятия на кассе магазина за одну операцию составляет 5000 рублей, при этом она должна быть кратной 100 рублям.