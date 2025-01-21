Пьяная тюменка зарезала соседку, выгонявшую ее из гостей

Posted 21 января, 06:10
Published 21 января, 06:10
Modified 21 января, 06:12
Updated 21 января, 06:12
Трагедия произошла 16 января в селе Новоникольское Нижнетавдинского района. 47-летняя подозреваемая была в гостях у 64-летней соседки. Хозяйка накрыла на стол, но когда спиртное закончилось, указала гостье на дверь. Подозреваемой так хотелось продолжения застолья, что от злости она пырнула соседку ножом в грудь и спокойно ушла домой.
«Потерпевшая скончалась на месте. Фигурантка задержана, ей предъявлено обвинение. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в управлении Следственного комитета по Тюменской области.
Ранее СКР передал в суд уголовное дело об убийстве в Ялуторовске. Местная жительница 42 раза ударила пенсионерку ножом за отказ включить ее любимую песню.