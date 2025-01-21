Пьяная тюменка зарезала соседку, выгонявшую ее из гостей

Трагедия произошла 16 января в селе Новоникольское Нижнетавдинского района. 47-летняя подозреваемая была в гостях у 64-летней соседки. Хозяйка накрыла на стол, но когда спиртное закончилось, указала гостье на дверь. Подозреваемой так хотелось продолжения застолья, что от злости она пырнула соседку ножом в грудь и спокойно ушла домой.