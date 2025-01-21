Неожиданный снег? 10-балльные пробки сковали тюменские дороги

Posted 21 января, 04:08
Published 21 января, 04:08
Modified 21 января, 04:10
Updated 21 января, 04:10
Пробки наблюдаются на окружной дороге, Закалужской, на Московском тракте — от поселка Московский до Ставропольской. На улице Федюнинского водители стоят в пробке практически от Пермякова до Червишевского тракта.
«Снова снег выпал неожиданно. Снег выпал и все забыли какие педали надо нажимать», — шутят автовладельцы.
На Пермякова движение затруднено от Федюнинского до Александра Логунова, на Монтажников — от Янтарной до 50 лет ВЛКСМ, на Мельникайте — от Федюнинского до Рижской. Пробки наблюдаются на Трактовой, Мориса Тореза, Профсоюзной, Республики, 50 лет Октября.
Многокилометровый затор образовался на Старом Тобольском тракте — от коттеджного поселка «Новый горизонт» до Республики. Традиционно пробки на 2-й Луговой, Челюскинцев, Дамбовской.
В настоящее время в городе зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий.
По данным метеорологов, снегопад сегодня в Тюмени продлится практически до вечера. После чего ему на смену придет резкое понижение температуры воздуха — к концу рабочего дня в областной столице похолодает до -22. Ожидается усиление ветра до 10-12 м/с.