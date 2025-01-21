Неожиданный снег? 10-балльные пробки сковали тюменские дороги

На Пермякова движение затруднено от Федюнинского до Александра Логунова, на Монтажников — от Янтарной до 50 лет ВЛКСМ, на Мельникайте — от Федюнинского до Рижской. Пробки наблюдаются на Трактовой, Мориса Тореза, Профсоюзной, Республики, 50 лет Октября.