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Posted 21 января, 04:08

Published 21 января, 04:08

Modified 21 января, 04:10

Updated 21 января, 04:10

10-балльные пробки сковали тюменские дороги

Неожиданный снег? 10-балльные пробки сковали тюменские дороги

21 января 2025, 04:08
Фото: 1MI.

10-балльные пробки сковали тюменские дороги

Обрушившийся на Тюмень утром снегопад парализовал движение на городских улицах. По данным сервиса 2 ГИС, дорожная ситуация в областной столице оценивается в 10 баллов.

Пробки наблюдаются на окружной дороге, Закалужской, на Московском тракте — от поселка Московский до Ставропольской. На улице Федюнинского водители стоят в пробке практически от Пермякова до Червишевского тракта.

«Снова снег выпал неожиданно. Снег выпал и все забыли какие педали надо нажимать», — шутят автовладельцы.
Фото: 2 ГИС

На Пермякова движение затруднено от Федюнинского до Александра Логунова, на Монтажников — от Янтарной до 50 лет ВЛКСМ, на Мельникайте — от Федюнинского до Рижской. Пробки наблюдаются на Трактовой, Мориса Тореза, Профсоюзной, Республики, 50 лет Октября.

Многокилометровый затор образовался на Старом Тобольском тракте — от коттеджного поселка «Новый горизонт» до Республики. Традиционно пробки на 2-й Луговой, Челюскинцев, Дамбовской.

В настоящее время в городе зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий.

Будет ощущаться как -35: в Тюмени на этой неделе резко похолодает
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По данным метеорологов, снегопад сегодня в Тюмени продлится практически до вечера. После чего ему на смену придет резкое понижение температуры воздуха — к концу рабочего дня в областной столице похолодает до -22. Ожидается усиление ветра до 10-12 м/с.

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