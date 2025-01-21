Назван лучший взрослый онколог страны. Им стала тюменка

Работает Эсмира Хан в ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город», она хирург, онколог заведующая отделением медицинской реабилитации. За работу женщину наградят премией «Будем жить» в Кремле. Премия присуждается за особый вклад в борьбу против онкологических заболеваний и неоценимую помощь пациентам. Тюменского специалиста наградят в номинации «Лучший онколог для взрослых».