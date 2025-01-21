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Posted 21 января, 11:57

Published 21 января, 11:57

Modified 21 января, 12:04

Updated 21 января, 12:04

Лучшим взрослым онкологом России стала тюменка

Назван лучший взрослый онколог страны. Им стала тюменка

21 января 2025, 11:57
Фото: Изображение Midjourney.

Лучшим взрослым онкологом России стала тюменка

Лучшим врачом в области онкологии стала жительница Тюмени Эсмира Хан. За свою работу в регионе женщина удостоена награды, ее специалисту вручат в Кремле.

Работает Эсмира Хан в ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город», она хирург, онколог заведующая отделением медицинской реабилитации. За работу женщину наградят премией «Будем жить» в Кремле. Премия присуждается за особый вклад в борьбу против онкологических заболеваний и неоценимую помощь пациентам. Тюменского специалиста наградят в номинации «Лучший онколог для взрослых».

Мероприятие пройдет при поддержке Совета Федерации РФ, Государственной Думы РФ и Министерства здравоохранения РФ в рамках Всемирного дня борьбы против рака.

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Ранее сообщалось о том, что тюменские врачи спасли жизнь пациенту, пересадив сердце.

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