Назван лучший взрослый онколог страны. Им стала тюменка

Posted 21 января, 11:57
Published 21 января, 11:57
Modified 21 января, 12:04
Updated 21 января, 12:04
Работает Эсмира Хан в ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город», она хирург, онколог заведующая отделением медицинской реабилитации. За работу женщину наградят премией «Будем жить» в Кремле. Премия присуждается за особый вклад в борьбу против онкологических заболеваний и неоценимую помощь пациентам. Тюменского специалиста наградят в номинации «Лучший онколог для взрослых».
Мероприятие пройдет при поддержке Совета Федерации РФ, Государственной Думы РФ и Министерства здравоохранения РФ в рамках Всемирного дня борьбы против рака.