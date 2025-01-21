Народные приметы на Емелин день: чего нельзя делать 21 января

Но разносолы готовили только к обеду, потому что до полудня запрещалось делать любую работу, включая домашние дела, вроде готовки, стирки и уборки. Считалось, что тем, кто не побережет себя, весь год придется тяжко работать. А вот после обеда следует заняться делами, иначе грозят трудности с деньгами вплоть до разорения.