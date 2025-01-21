Народные приметы на Емелин день: чего нельзя делать 21 января

Posted 21 января, 02:05
Published 21 января, 02:05
Modified 21 января, 02:15
Updated 21 января, 02:15
В народном календаре эта дата отмечена как Емелин день или Емельян Зимний. В этот день хозяйки обязательно подавали на стол гречневую кашу, а вот кисель был под запретом, если в доме не хотели накликать несчастье.
Но разносолы готовили только к обеду, потому что до полудня запрещалось делать любую работу, включая домашние дела, вроде готовки, стирки и уборки. Считалось, что тем, кто не побережет себя, весь год придется тяжко работать. А вот после обеда следует заняться делами, иначе грозят трудности с деньгами вплоть до разорения.
Этот день принято проводить вместе с близкими, звать в гости родню, пить чай и рассказывать истории. Именно такая традиция дата жизнь поговорке: «Мели Емеля, твоя неделя».
На Емельяна примечали погоду на лето. Снегопад и иней на деревьях предвещали дождливое лето и редкие жаркие дни. Солнечный день, наоборот, обещал теплый август. Считалось, что сильный ветер — примета плохого урожая, а безветренная погода — к спокойному и солнечному лету.