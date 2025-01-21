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Posted 21 января, 02:05

Published 21 января, 02:05

Modified 21 января, 02:15

Updated 21 января, 02:15

Народные приметы на Емелин день: чего нельзя делать 21 января

Народные приметы на Емелин день: чего нельзя делать 21 января

21 января 2025, 02:05
Фото: 1MI.
Русская православная церковь 21 января чтит память 26 святых, среди которых святитель Емилиан. Это тот самый день, когда принято бросить все дела и от души поболтать.

В народном календаре эта дата отмечена как Емелин день или Емельян Зимний. В этот день хозяйки обязательно подавали на стол гречневую кашу, а вот кисель был под запретом, если в доме не хотели накликать несчастье.

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Но разносолы готовили только к обеду, потому что до полудня запрещалось делать любую работу, включая домашние дела, вроде готовки, стирки и уборки. Считалось, что тем, кто не побережет себя, весь год придется тяжко работать. А вот после обеда следует заняться делами, иначе грозят трудности с деньгами вплоть до разорения.

Этот день принято проводить вместе с близкими, звать в гости родню, пить чай и рассказывать истории. Именно такая традиция дата жизнь поговорке: «Мели Емеля, твоя неделя».

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На Емельяна примечали погоду на лето. Снегопад и иней на деревьях предвещали дождливое лето и редкие жаркие дни. Солнечный день, наоборот, обещал теплый август. Считалось, что сильный ветер — примета плохого урожая, а безветренная погода — к спокойному и солнечному лету.

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#Марина Коржина#Общество#Приметы
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