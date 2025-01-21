На переправе в Увате снизили грузоподъемность

Грузоподъемность для пересекающих реку Иртыш автомобилей в селе Уват снизили до 15 тонн. Более тяжелые автомобили лед может не выдержать. Все потому, что на переправе осталась только одна рабочая полоса движения. На второй повторно заливают лед, чтобы ее укрепить.