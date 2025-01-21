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Posted 21 января, 09:19

Published 21 января, 09:19

Modified 21 января, 09:21

Updated 21 января, 09:21

На переправе в Увате снизили грузоподъемность

На переправе в Увате снизили грузоподъемность

21 января 2025, 09:19
Фото: ГУС ТО.
На ледовой переправе через Иртыш закрыли одну полосу и снизили грузоподъемность второй. Дорожникам пришлось снова заливать лед.

Грузоподъемность для пересекающих реку Иртыш автомобилей в селе Уват снизили до 15 тонн. Более тяжелые автомобили лед может не выдержать. Все потому, что на переправе осталась только одна рабочая полоса движения. На второй повторно заливают лед, чтобы ее укрепить.

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«Сейчас по переправе могут проехать большегрузы весом не более 15 тонн», — сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Только 13 января власти разрешили использовать переправу для транспорта весом до 25 тонн. Ранее на лед допускали только автомобили весом не более 10 тонн из-за недостаточно крепкого льда.

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Аномально теплая погода уже доставила проблемы в Тобольском районе. Там смогли проложить только четыре зимника, в остальных местах болота недостаточно промерзли, чтобы пускать по ним транспорт. Жители труднодоступных деревень пожаловались, что у них заканчиваются продукты.

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#Марина Коржина#Транспорт#Тюменская область#Переправа
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