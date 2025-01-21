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Posted 21 января, 11:35

Published 21 января, 11:35

Modified 21 января, 11:37

Updated 21 января, 11:37

Визажист рассказала о трендах в макияже и маникюре на 2025 год для тюменок

Макияж и маникюр 2025: оригинальные идеи для модных тюменок

21 января 2025, 11:35
Фото: Изображение Midjourney.

Визажист рассказала о трендах в макияже и маникюре на 2025 год для тюменок

Об основных трендах макияжа и маникюра на этот год рассказала визажист Маргарита Ежова. По словам специалиста, главный девиз сезона — эксперименты и смелое самовыражение.

Как рассказала Маргарита Ежова с платформы Авито Услуги, в тренде металлический блеск в макияже. Металлик отлично сочетается с обычным базовым макияжем. В моде также акварельный эффект, акцент на кожу, графика и цвет.

Стрелки становятся настоящим произведением искусства. Необычные формы, смелые цвета — от яркого неона до пастельных оттенков — дают полную свободу для экспериментов. Макияж с яркими акцентами позволяет выразить индивидуальность и добавить изюминку в любой образ, — прокомментировала визажист.

Что касается маникюра, то тюменкам стоит обратить внимание на матовые лаки с эффектом песка, глянцевые покрытия с микрочастицами и металлизированные поверхности. Это выглядит красиво и дорого.

Востребованными можно считать перламутровые и сияющие оттенки.

— В мире красоты растет популярность биоразлагаемых лаков и брендов, использующих натуральные ингредиенты. Они отражают общий тренд на осознанное потребление, при этом не уступаю по качеству и яркости цветов обычным лакам, — подчеркнула эксперт.
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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Маникюр#Макияж#Тренды 2025
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