Хорошая новость. Пельмени в Тюмени одни из самых дешевых на Урале

Как рассказали порталу URA.RU представители сервиса «Едадил», самые дешевые пельмени как раз в Тюмени. Здесь за порцию полуфабриката просят всего 113 рублей. В расчет брались средние цены на основные ингредиенты: мясо (свинина, баранина и говядина), лук, чеснок, муку, растительное масло и специи. Так эксперты составили уникальный пельменный индекс, который и помог определить победителей в необычном рейтинге.