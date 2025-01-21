Хорошая новость. Пельмени в Тюмени одни из самых дешевых на Урале

Posted 21 января, 12:04
Published 21 января, 12:04
Modified 21 января, 12:12
Updated 21 января, 12:12
Как рассказали порталу URA.RU представители сервиса «Едадил», самые дешевые пельмени как раз в Тюмени. Здесь за порцию полуфабриката просят всего 113 рублей. В расчет брались средние цены на основные ингредиенты: мясо (свинина, баранина и говядина), лук, чеснок, муку, растительное масло и специи. Так эксперты составили уникальный пельменный индекс, который и помог определить победителей в необычном рейтинге.
Также в тройке лидеров Курган и Нижневартовск. Раскошелиться на пельмени придется в Сургуте — 138 рублей за порцию, Нижнем Тагиле и Екатеринбурге — здесь цена доходит до 134 рублей. Средняя себестоимость порции любимого сибирского блюда составляет на Урале 127,3 рубля.