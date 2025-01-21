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Posted 21 января, 12:04

Published 21 января, 12:04

Modified 21 января, 12:12

Updated 21 января, 12:12

Пельмени в Тюмени одни из самых дешевых на Урале

Хорошая новость. Пельмени в Тюмени одни из самых дешевых на Урале

21 января 2025, 12:04
Фото: Изображение Midjourney.

Пельмени в Тюмени одни из самых дешевых на Урале

Подкрепиться одной порцией в Тюмени, как оказалось, очень выгодно. Регион вошел в топ-3 регионов во всем Урале по дешевизне этого полуфабриката.

Как рассказали порталу URA.RU представители сервиса «Едадил», самые дешевые пельмени как раз в Тюмени. Здесь за порцию полуфабриката просят всего 113 рублей. В расчет брались средние цены на основные ингредиенты: мясо (свинина, баранина и говядина), лук, чеснок, муку, растительное масло и специи. Так эксперты составили уникальный пельменный индекс, который и помог определить победителей в необычном рейтинге.

Также в тройке лидеров Курган и Нижневартовск. Раскошелиться на пельмени придется в Сургуте — 138 рублей за порцию, Нижнем Тагиле и Екатеринбурге — здесь цена доходит до 134 рублей. Средняя себестоимость порции любимого сибирского блюда составляет на Урале 127,3 рубля.

Вкусно, но не полезно: что тюменцы чаще всего заказывают в сервисах доставки еды?
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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени нарастили объемы выпуска рыбы и молока.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Цены#Еда
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