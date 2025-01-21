Эксперт прокомментировал «проседание» рынка пиротехники в России

Как пишет «Ридус», по мнению Воробьева, основными трудностями для продавцов фейерверков и бенгальских огней стали не фейковые новости, а общественная кампания против запуска пиротехники в условиях специальной военной операции и угрозы от украинских дронов, сопровождавшаяся мерами ограничения со стороны местных властей. Однако ее воздействие оказалось не столь значительным. В ряде регионов перед новым годом проводилась агитация против запуска фейерверков. В некоторых местах местные власти даже запрещали их продажу накануне праздников. В некоторых областях действительно наблюдается снижение продаж, однако в удаленных регионах дилеры сообщают, что у них продажи шли довольно хорошо. В целом рынок чуть сократился.