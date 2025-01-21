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Posted 21 января, 07:56

Published 21 января, 07:56

Modified 21 января, 07:58

Updated 21 января, 07:58

Эксперт прокомментировал «проседание» рынка пиротехники в России

21 января 2025, 07:56
Генеральный директор объединения «Русский фейерверк» Анатолий Воробьев высказал мнение относительно сообщений о том, что по результатам новогодних праздников 2024–2025 годов рынок пиротехнической продукции в стране сократился на 30% из-за дезинформации о бомбах, распространяемой украинцами под видом

Как пишет «Ридус», по мнению Воробьева, основными трудностями для продавцов фейерверков и бенгальских огней стали не фейковые новости, а общественная кампания против запуска пиротехники в условиях специальной военной операции и угрозы от украинских дронов, сопровождавшаяся мерами ограничения со стороны местных властей. Однако ее воздействие оказалось не столь значительным. В ряде регионов перед новым годом проводилась агитация против запуска фейерверков. В некоторых местах местные власти даже запрещали их продажу накануне праздников. В некоторых областях действительно наблюдается снижение продаж, однако в удаленных регионах дилеры сообщают, что у них продажи шли довольно хорошо. В целом рынок чуть сократился.

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