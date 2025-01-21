Бастрыкин поручил возбудить дело из-за плохого отлова собак в Тюмени

Тюменец попросил проверить ситуацию в Тюмени и выяснить, почему администрация не принимает меры против бродячих собак. Целая стая живет в окрестностях школы на улице Шишкова. По словам жителя Тюмени, 17 января на территории школы покусали ребенка. Тюменец сам был свидетелем и помог отогнать собаку.