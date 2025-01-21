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Posted 21 января, 03:05

Published 21 января, 03:05

Modified 21 января, 03:07

Updated 21 января, 03:07

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за плохого отлова собак в Тюмени

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за плохого отлова собак в Тюмени

21 января 2025, 03:05
Фото: 1MI.
Глава Следственного комитета потребовал расследовать ситуацию с бездействием тюменских чиновников по отлову бродячих собак.

Тюменец попросил проверить ситуацию в Тюмени и выяснить, почему администрация не принимает меры против бродячих собак. Целая стая живет в окрестностях школы на улице Шишкова. По словам жителя Тюмени, 17 января на территории школы покусали ребенка. Тюменец сам был свидетелем и помог отогнать собаку.

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«Обращения в компетентные органы результатов не принесли. Начата процессуальная проверка. Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и представить доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — рассказали в инфоцентре ведомства.

«Наш Город» писал о том, как грозная собака держала в страхе целый район — Суходолье. Там алабай периодически выходил на прогулку за территорию дома без хозяина.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюмень#Следственный комитет#Александр Бастрыкин#Бродячие собаки
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