Бастрыкин поручил возбудить дело из-за плохого отлова собак в Тюмени

Posted 21 января, 03:05
Published 21 января, 03:05
Modified 21 января, 03:07
Updated 21 января, 03:07
Тюменец попросил проверить ситуацию в Тюмени и выяснить, почему администрация не принимает меры против бродячих собак. Целая стая живет в окрестностях школы на улице Шишкова. По словам жителя Тюмени, 17 января на территории школы покусали ребенка. Тюменец сам был свидетелем и помог отогнать собаку.
«Обращения в компетентные органы результатов не принесли. Начата процессуальная проверка. Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и представить доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — рассказали в инфоцентре ведомства.
«Наш Город» писал о том, как грозная собака держала в страхе целый район — Суходолье. Там алабай периодически выходил на прогулку за территорию дома без хозяина.