Жительница Тюменской области грелась пивом и села за руль. Ее задержали

Женщина рассказала, что кутила с подружками, привезла уже не очень трезвых близких людей в Ялуторовск из Заводоуковска, но в кафе, в котором они остановились, потеряла ключи от машины. Машина к тому времени остыла, да и женщина тоже. Поэтому, чтобы согреться, решила выпить две банки пива, так, того и гляди, было бы проще и ключи найти.