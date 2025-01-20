Жительница Тюменской области грелась пивом и села за руль. Ее задержали

Posted 20 января, 12:17
Published 20 января, 12:17
Modified 20 января, 12:30
Updated 20 января, 12:30
Как рассказали в областном ГИБДД, женщина 52-лет приглянулась сотрудникам из-за явных признаков опьянения, нетрезвым за руль, как известно, садиться нельзя. Результат освидетельствования — 0,81 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Женщина рассказала, что кутила с подружками, привезла уже не очень трезвых близких людей в Ялуторовск из Заводоуковска, но в кафе, в котором они остановились, потеряла ключи от машины. Машина к тому времени остыла, да и женщина тоже. Поэтому, чтобы согреться, решила выпить две банки пива, так, того и гляди, было бы проще и ключи найти.
Пока женщина искала ключи, подруги бросили женщину, уехав на такси. Женщина, в гордом одиночестве, все же нашла ключи от машины и поехала домой. Тут ее и встретили автоинспекторы… На автомобилистку составлен административный материал за пьяное вождение.
Машину у женщины отобрали. Сама же автолюбительница должна оплатить штраф.
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