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Posted 20 января, 12:17

Published 20 января, 12:17

Modified 20 января, 12:30

Updated 20 января, 12:30

Жительница Тюменской области грелась пивом и села за руль

Жительница Тюменской области грелась пивом и села за руль. Ее задержали

20 января 2025, 12:17
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Жительница Тюменской области грелась пивом и села за руль

В Ялуторовске у одной местной жительницы крайне неудачно началось утро. Полоса неудач началась с конфликта с подругами, попытке утопить горе в стакане, а заодно согреться, а после — попаданием в руки госавтоинспекторов.

Как рассказали в областном ГИБДД, женщина 52-лет приглянулась сотрудникам из-за явных признаков опьянения, нетрезвым за руль, как известно, садиться нельзя. Результат освидетельствования — 0,81 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Женщина рассказала, что кутила с подружками, привезла уже не очень трезвых близких людей в Ялуторовск из Заводоуковска, но в кафе, в котором они остановились, потеряла ключи от машины. Машина к тому времени остыла, да и женщина тоже. Поэтому, чтобы согреться, решила выпить две банки пива, так, того и гляди, было бы проще и ключи найти.

Пока женщина искала ключи, подруги бросили женщину, уехав на такси. Женщина, в гордом одиночестве, все же нашла ключи от машины и поехала домой. Тут ее и встретили автоинспекторы… На автомобилистку составлен административный материал за пьяное вождение.

Машину у женщины отобрали. Сама же автолюбительница должна оплатить штраф.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюменской администрации нашли главного по национальным вопросам в регионе.

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#Александр Смирнов#Общество#ГИБДД#Новости тюмени#Опасное вождение#Пьяное вождение
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