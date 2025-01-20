Выиграть миллиард реально? Тюменцам раскрыли секрет победы в лотерее

Posted 20 января, 11:39
Published 20 января, 11:39
Modified 20 января, 11:41
Updated 20 января, 11:41
Тюменцы регулярно выстраиваются в очереди к точкам продажи лотерейных билетов. А с новостями о том, что местные выигрывают то миллионы, то миллиарды, азарт только возрастает. Однако каков реальный шанс обогатиться за счет удачи?
Лотереи, с экономической точки зрения, это финансовая игра, построенная на ожиданиях и эмоциях. Организаторы получают прибыль благодаря огромному разрыву между доходами от продажи билетов и суммой выплачиваемых выигрышей, о чем «Нашему городу» рассказал экономист Леонид Вараксин.
«Шанс сорвать крупный джекпот, например в „Столото“, составляет около одного к 1,8 миллиона, а это 0,00000034%. Даже в менее масштабных лотереях вероятность значительного выигрыша редко превышает 1%. А потому, чтобы получить хоть какой-то реальный шанс выиграть, билеты надо покупать сотнями, что абсолютно нерационально. Единственная адекватная возможность выиграть — скупить все билеты», — пояснил экономист.
В большинстве стран выигрыш в лотерею облагается налогом. Например, в США федеральный налог составляет около 24%, а в некоторых штатах добавляются дополнительные отчисления (до 13%). Это значит, что при джекпоте в $1 миллион участник получит на руки около $630,000. В России с выигрыша удерживается налог в размере 13%, а значит выиграть чистый обещанный миллиард точно не получится, с него придется отдать 130 миллионов налога.
Экономист объясняет участие тюменцев в лотереях не рациональными ожиданиями, а эффектом «минимальной надежды» — игроки покупают не только билет, но и мечту о лучшей жизни, несмотря на минимальные шансы на успех.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что выигравшие в новогодних лотереях тюменцы не смогли получить деньги. В точках продажи билетов налички не хватило на всех, а сайт упал из-за шквала запросов.