Выиграть миллиард реально? Тюменцам раскрыли секрет победы в лотерее

В большинстве стран выигрыш в лотерею облагается налогом. Например, в США федеральный налог составляет около 24%, а в некоторых штатах добавляются дополнительные отчисления (до 13%). Это значит, что при джекпоте в $1 миллион участник получит на руки около $630,000. В России с выигрыша удерживается налог в размере 13%, а значит выиграть чистый обещанный миллиард точно не получится, с него придется отдать 130 миллионов налога.