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Posted 20 января, 11:39

Published 20 января, 11:39

Modified 20 января, 11:41

Updated 20 января, 11:41

Тюменцам раскрыли секрет выигрыша в лотерею.

Выиграть миллиард реально? Тюменцам раскрыли секрет победы в лотерее

20 января 2025, 11:39
Фото: 1MI. Тюменцам раскрыли секрет выигрыша в лотерею.

Тюменцам раскрыли секрет выигрыша в лотерею

Каждый мечтает сорвать лотерейный джекпот и изменить свою жизнь. Но какие шансы действительно выиграть? Сколько нужно вложить, чтобы окупиться? А главное — не забудьте о налогах, которые «съедают» часть выигрыша.

Тюменцы регулярно выстраиваются в очереди к точкам продажи лотерейных билетов. А с новостями о том, что местные выигрывают то миллионы, то миллиарды, азарт только возрастает. Однако каков реальный шанс обогатиться за счет удачи?

Лотереи, с экономической точки зрения, это финансовая игра, построенная на ожиданиях и эмоциях. Организаторы получают прибыль благодаря огромному разрыву между доходами от продажи билетов и суммой выплачиваемых выигрышей, о чем «Нашему городу» рассказал экономист Леонид Вараксин.

«Шанс сорвать крупный джекпот, например в „Столото“, составляет около одного к 1,8 миллиона, а это 0,00000034%. Даже в менее масштабных лотереях вероятность значительного выигрыша редко превышает 1%. А потому, чтобы получить хоть какой-то реальный шанс выиграть, билеты надо покупать сотнями, что абсолютно нерационально. Единственная адекватная возможность выиграть — скупить все билеты», — пояснил экономист.

В большинстве стран выигрыш в лотерею облагается налогом. Например, в США федеральный налог составляет около 24%, а в некоторых штатах добавляются дополнительные отчисления (до 13%). Это значит, что при джекпоте в $1 миллион участник получит на руки около $630,000. В России с выигрыша удерживается налог в размере 13%, а значит выиграть чистый обещанный миллиард точно не получится, с него придется отдать 130 миллионов налога.

Экономист объясняет участие тюменцев в лотереях не рациональными ожиданиями, а эффектом «минимальной надежды» — игроки покупают не только билет, но и мечту о лучшей жизни, несмотря на минимальные шансы на успех.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что выигравшие в новогодних лотереях тюменцы не смогли получить деньги. В точках продажи билетов налички не хватило на всех, а сайт упал из-за шквала запросов.

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