nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января, 11:11

Published 20 января, 11:11

Modified 20 января, 11:13

Updated 20 января, 11:13

В Тюмени подешевели последние модели iPhone 16

В Тюмени подешевели последние модели iPhone 16

20 января 2025, 11:11
Фото: 1MI.
В нашем городе снизились цены на последние модели iPhone 16. Сейчас стандартную версию можно приобрести всего за 85 тысяч рублей.

Еще в октябре минимальная стоимость стандартной версии iPhone 16 составляла 117 тысяч рублей. Сейчас ее можно купить всего за 85 тысяч. Что касается версии Pro Max, то она подешевела с 270 до 179 тысяч рублей.

Снижение цен на популярные модели стало следствием уменьшения спроса и появления новых предложений от магазинов.

Ценник астрономический. На проценты по ипотеке тюменцы могут слетать в космос
Узнать подробнее

Ранее сообщалось о том, что жители Тюменской области перестали брать ипотеку и перешли на наличный расчет.

Читайте также:
Тюменскую базу отдыха «Кулига-Парк» продали убыточной строительной компанииСмертность на тюменских дорогах: печальные цифры 2024 годаКлиматический апокалипсис: какой будет погода в Тюмени к 2030 году?
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Цены#Снижение цен#IPhone 16
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика