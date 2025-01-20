В Тюмени подешевели последние модели iPhone 16

Posted 20 января, 11:11
Published 20 января, 11:11
Modified 20 января, 11:13
Updated 20 января, 11:13
Еще в октябре минимальная стоимость стандартной версии iPhone 16 составляла 117 тысяч рублей. Сейчас ее можно купить всего за 85 тысяч. Что касается версии Pro Max, то она подешевела с 270 до 179 тысяч рублей.
Снижение цен на популярные модели стало следствием уменьшения спроса и появления новых предложений от магазинов.
Ранее сообщалось о том, что жители Тюменской области перестали брать ипотеку и перешли на наличный расчет.