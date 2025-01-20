Тюменскую базу отдыха «Кулига-Парк» продали убыточной строительной компании

ООО «Радуга» в 2023 году получила выручку в сумме 62 миллионов рублей, что на 4,4 миллиона или на 7,6%, больше, чем годом ранее. Однако, несмотря на это, убыток по итогам года составил 47,6 миллиона рублей, что на 74,1% больше, чем в 2022 году.