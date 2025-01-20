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Posted 20 января, 08:33

Published 20 января, 08:33

Modified 20 января, 08:38

Updated 20 января, 08:38

Тюменскую базу отдыха «Кулига-Парк» продали убыточной строительной компании

Тюменскую базу отдыха «Кулига-Парк» продали убыточной строительной компании

20 января 2025, 08:33
Фото: ВК Кулига Парк.
Собственником «Дардиель-СКИ» и «Радуга», которые связаны с работой базы отдыха «Кулига-Парк», с декабря 2024 года является строительная компания «Вассал», а новым руководителем — владелец 50% доли компании Иван Попов.

Такие данные указаны в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц. Ранее владельцем «Дардиель-СКИ» и «Радуга» являлся соучредитель в проектах крупного тюменского девелопера «ЭНКО» Константин Миренский, пишет РБК Тюмень

«Продажа связана с двумя факторами. Желание полностью сосредоточиться на основных активах и поступившее предложение о покупке „Кулига-Парк“, — пояснил Константин Миренский данное решение.

Согласно данным сервиса audit-it.ru, ООО «Вассал» работает на рынке более 9 лет. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Гендиректором является Тимофей Шарапов, учредителями — Иван Попов и Тимофей Шарапов. В 2023 году у организации не было выручки, как и годом ранее, убыток составил 6 тысяч рублей. В 2022 году убыток был на 100% меньше.

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«Дардиель-СКИ» в 2023 году получила выручку в сумме 136 миллионов рублей, что на 20,8 миллиона или на 18%, больше, чем годом ранее. Чистая прибыль увеличилась на 63,6% и составила 7,1 миллиона рублей.

ООО «Радуга» в 2023 году получила выручку в сумме 62 миллионов рублей, что на 4,4 миллиона или на 7,6%, больше, чем годом ранее. Однако, несмотря на это, убыток по итогам года составил 47,6 миллиона рублей, что на 74,1% больше, чем в 2022 году.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске на 90 суток закрыли базу отдыха «Сказка», где в декабре произошло массовое отравление парами хлора. Владельца учреждения признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований.

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