Тюменский эксперт раскрыл сложности отстрела волков за премию

Сотрудник охотхозяйства Чугунаевское Алексей Нефедов напомнил, что в Тюменской области много лет назад действовала система стимулов за отстрел волков. Тогда предлагали не денежные премии, а охотничьи путевки на других животных. Это работало, потому что убить волка может не каждый.