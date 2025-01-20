Тюменский эксперт раскрыл сложности отстрела волков за премию

Posted 20 января, 04:44
Published 20 января, 04:44
Modified 20 января, 04:46
Updated 20 января, 04:46
Сотрудник охотхозяйства Чугунаевское Алексей Нефедов напомнил, что в Тюменской области много лет назад действовала система стимулов за отстрел волков. Тогда предлагали не денежные премии, а охотничьи путевки на других животных. Это работало, потому что убить волка может не каждый.
«Как таковой ценности волк не имеет, нет трофейных качеств. Тратить свои ресурсы: время, бензин, чтобы просто добыть волка, вряд ли кто-то согласится. Тем более волк обладает интеллектом, добыть его неопытному охотнику практически невозможно», — рассказал эксперт порталу 72.ru.
Нефедов отметил, что за последние 20 лет в лесах в разы выросло количество косуль. Поэтому волков стало больше, хищники могли прийти даже из соседних районов. Волки едят только свежее мясо и едят много: по 3-4 кг в день. Поэтому заметно повлияют на численность других животных и птиц.
Напомним, в Госохотдепартаменте Тюменской области прорабатывается вопрос ввести денежные премии за отстрел, разрушение нор и других выводковых убежищ волков.