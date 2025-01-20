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Posted 20 января, 11:31

Published 20 января, 11:31

Modified 20 января, 11:34

Updated 20 января, 11:34

Тюменский чиновник возглавил Курганский департамент АПК

Тюменский чиновник возглавил Курганский департамент АПК

20 января 2025, 11:31
Фото: 1MI.
Тюменский финансист возглавил департамент правительства Курганской области. Об этом проинформировала пресс-служба губернатора Зауралья.

Тюменский чиновник Сергей Борисов стал временно исполняющим обязанности директора департамента агропромышленного комплекса Курганской области.

Подчеркнем, что ранее он занимал должность начальника отдела бюджетирования агропромышленного комплекса и природопользования и управления бюджетирования отраслей производственной сферы в Департаменте финансов Тюменской области.

Что касается департамента агропромышленного комплекса Курганской области, то ранее его возглавлял Павел Кощеев. Кощеев ушел в отставку весной прошлого года.

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Ранее губернатор Моор назвал главную проблему Тюменской области.

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