Тюменский чиновник возглавил Курганский департамент АПК

Posted 20 января, 11:31
Published 20 января, 11:31
Modified 20 января, 11:34
Updated 20 января, 11:34
Тюменский чиновник Сергей Борисов стал временно исполняющим обязанности директора департамента агропромышленного комплекса Курганской области.
Подчеркнем, что ранее он занимал должность начальника отдела бюджетирования агропромышленного комплекса и природопользования и управления бюджетирования отраслей производственной сферы в Департаменте финансов Тюменской области.
Что касается департамента агропромышленного комплекса Курганской области, то ранее его возглавлял Павел Кощеев. Кощеев ушел в отставку весной прошлого года.