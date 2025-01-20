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Posted 20 января, 04:05

Published 20 января, 04:05

Modified 20 января, 04:42

Updated 20 января, 04:42

Траты тюменцев на ярмарках выросли на четверть

Траты тюменцев на ярмарках выросли на четверть

20 января 2025, 04:05
Фото: 1MI.
Тюменцы в 2024 году потратили на ярмарках на 26% больше денег, чем годом ранее. При этом, количество торговых мест уменьшилось.

Жители областной столицы стали активнее покупать местную продукцию. За год проведено 10 продовольственных ярмарок, но количество торговых мест уменьшилось с 844 до 775. В то же время товарооборот только вырос. В прошлом году он составил 32,2 млн рублей и на 26% превысил уровень 2023 года, сообщила городская администрация.

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В текущем году проведение ярмарок продолжат. Планируется установить 32 дополнительных ларька «Продаем свое», еще 25 ларьков заменят на новые. Торговать в них смогут предприниматели, подавшие заявление в мэрию. Там напомнили, что в ярмарках могут участвовать предприниматели разного уровня, поскольку это бесплатно.

По данным Росстата, в ноябре жители Тюменской области потратили на готовую еду в общипите 4,83 млрд рублей. Это стало новым рекордом для заведений региона.

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#Марина Коржина#Бизнес#Тюмень#Торговля#Ярмарка
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