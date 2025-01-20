Траты тюменцев на ярмарках выросли на четверть

Жители областной столицы стали активнее покупать местную продукцию. За год проведено 10 продовольственных ярмарок, но количество торговых мест уменьшилось с 844 до 775. В то же время товарооборот только вырос. В прошлом году он составил 32,2 млн рублей и на 26% превысил уровень 2023 года, сообщила городская администрация.