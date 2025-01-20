Прийти в форму после праздников: тюменцам дали совет, как худеть на килограмм за день

Этот же набор продуктов можно приготовить на сковороде, правда, готовка займет немного больше времени. Проделываем все те же манипуляции с замороженными продуктами, но тут важен порядок: вниз овощи, сверху рыбу. Так она будет готовиться, словно на подушке, и все соки уйдут в овощи, придав им дополнительный вкус. Специи также можно выбрать любые. Теперь в сковороду нужно налить немного воды, и тут уточнение. По сути, на пару будет готовиться рыба, а овощи — тушиться, но менее полезными они от этого не станут. Температуру лучше выставить выше средней, но не максимальную, и готовить 15-20 минут, пишет «Вслух.ру».