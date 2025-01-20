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Posted 20 января, 08:27

Published 20 января, 08:27

Modified 20 января, 08:44

Updated 20 января, 08:44

Тюменцам дали совет, как худеть на килограмм за день после праздников

Прийти в форму после праздников: тюменцам дали совет, как худеть на килограмм за день

20 января 2025, 08:27
Фото: Изображение Midjourney.

Тюменцам дали совет, как худеть на килограмм за день после праздников

Проверенный способ поможет тюменцам вернуть себе форму после обильных застолий в праздники. Всего одно простое блюдо позволит потерять до килограмма лишнего веса за день.

Рыбу с овощами на пару приготовить проще простого, а эффект от нее будет, как от навороченной звездной диеты. Подойдет любая рыба, главное, чтобы была приятна на вкус и на цвет. Овощи тоже могут быть любые. Самый простой вариант, который устроит даже холостяков: рыбное филе в брикетах и замороженная овощная смесь.

Готовим первым способом

В пароварку для СВЧ, доступную на любом маркетплейсе за копейки, наливаем воду, на решетку кладем продукты. Если идти по самому простому пути, то замороженные овощи идут в готовку прямо из морозилки, держать их в тепле не нужно. Дальше включаем фантазию и приправляем будущее блюдо, как в лучших ресторанах: морская соль, розовый или черный молотый перец, розмарин, лимон, даже готовая смесь специй для рыбы — подойдет что угодно.

Под закрытой крышкой готовим 12-15 минут в зависимости от мощности. И будьте осторожны при открывании крышки: выпускайте пар от себя, а не в лицо. Готовое блюдо просто переложите на тарелку, и можно есть!

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Готовим вторым способом

Этот же набор продуктов можно приготовить на сковороде, правда, готовка займет немного больше времени. Проделываем все те же манипуляции с замороженными продуктами, но тут важен порядок: вниз овощи, сверху рыбу. Так она будет готовиться, словно на подушке, и все соки уйдут в овощи, придав им дополнительный вкус. Специи также можно выбрать любые. Теперь в сковороду нужно налить немного воды, и тут уточнение. По сути, на пару будет готовиться рыба, а овощи — тушиться, но менее полезными они от этого не станут. Температуру лучше выставить выше средней, но не максимальную, и готовить 15-20 минут, пишет «Вслух.ру».

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Готовить это блюдо будет легко, а есть приятно, еще приятнее будет увидеть цифры на весах уже на следующий день. Если только полезную рыбу с овощами вы не закусите половинкой торта.

«Наш Город» рассказывал о модных способах сбросить вес. И о том, правда ли полезно двухнедельное голодание.

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#Марина Коржина#Общество#Рецепты#Лишний вес
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