Подрядчики подали иски к компании Владислава Бакальчука на 76 млн рублей

В результате суммарно претензии Владислава Бакальчука к подрядным фирмам превышают 1 миллиард рублей. Однако 13 сентября 2024 года, за пять дней до организованного нападения на офисы Wildberries, сам Бакальчук заявил журналистам, что компания не будет выдвигать требования к подрядчикам из-за приостановки работ на строительных площадках маркетплейса, произошедшей в середине прошлого года. При этом в картотеках дел зафиксировано, что все иски со стороны «ВБ Девелопмент» были направлены в суд во второй половине 2024 года.