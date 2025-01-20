Подрядчики подали иски к компании Владислава Бакальчука на 76 млн рублей

Posted 20 января, 07:13
Published 20 января, 07:13
Modified 20 января, 07:16
Updated 20 января, 07:16
Как сообщают «РИА Новости», ссылаясь на картотеки судов, иски были поданы подрядными организациями, стремящимися взыскать общую сумму в размере 75,9 млн рублей. Об этом пишет ria.ru.
В частности, Арбитражный суд Московской области рассматривает 9 исков от таких компаний, как ООО «Сфера-2000», ООО «Департамент оценочной деятельности», ООО «Стройинвест», ООО «ЖБТЕХ», ООО «Стеллдом», ООО «Эколого-географическая фирма» и ООО «Европейская геоинжиниринговая компания». Общая сумма их требований составляет 19,7 млн рублей. В то же время в арбитражном суде столицы рассматривается 8 дел на сумму, которая достигает почти 23 млн рублей.
В Арбитражном суде Новосибирской области находится иск от ООО «Управление механизации — 2» на сумму 5,8 млн рублей, а в свердловском областном арбитражном суде рассматривают три иска на общую сумму 8,9 млн рублей. В Арбитражном суде Воронежской области также находятся три иска — на 14,4 млн рублей. Арбитражные суды Забайкальского края, Ростовской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассматривают по одному иску: от ООО «Гранд-Строй» на 823,9 тыс. рублей, от ООО «РОСТОВДОРСТРОЙ» на 472,5 тыс. рублей и от ООО «Оверсайз Логистик» на 2,8 млн рублей.
Кроме того, арбитражные суды Москвы и Московской области рассматривают более десяти исков от ООО «ВБ Девелопмент» к своим подрядчикам на общую сумму 843,9 млн рублей. Суд также вынес решение по иску к ООО «СТРОЙ-ЦОР» на сумму 20,7 млн рублей в пользу компании Бакальчука, а производство по иску к ООО «СК „ОЛИМП“ на сумму 166 млн рублей было прекращено.
В результате суммарно претензии Владислава Бакальчука к подрядным фирмам превышают 1 миллиард рублей. Однако 13 сентября 2024 года, за пять дней до организованного нападения на офисы Wildberries, сам Бакальчук заявил журналистам, что компания не будет выдвигать требования к подрядчикам из-за приостановки работ на строительных площадках маркетплейса, произошедшей в середине прошлого года. При этом в картотеках дел зафиксировано, что все иски со стороны «ВБ Девелопмент» были направлены в суд во второй половине 2024 года.
Согласно данным из ЕГРЮЛ, 100% акций ООО «ВБ Девелопмент» принадлежит Владиславу Бакальчуку. До сентября 2024 года компания действовала в качестве технического заказчика при строительстве логистических комплексов Wildberries, а процесс расторжения контрактов между фирмами был завершен в октябре прошлого года. В тот же период РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) сообщила о передаче девелоперских проектов другой организации, которая теперь занимается строительством складских помещений маркетплейса в различных регионах России.