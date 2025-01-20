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Posted 20 января, 08:28

Published 20 января, 08:28

Modified 20 января, 08:30

Updated 20 января, 08:30

Тюменцам объяснили к чему приведет ликвидация городской прокуратуры.

Почему в Тюмени закрыли прокуратуру: полезная реформа или риск для правосудия?

20 января 2025, 08:28
Фото: 1MI. Тюменцам объяснили к чему приведет ликвидация городской прокуратуры.

Тюменцам объяснили к чему приведет ликвидация городской прокуратуры

Почему в Тюмени и других городах России начали массово ликвидировать городские прокуратуры? Официально это решение связано с оптимизацией и устранением дублирующих функций, но эксперты предупреждают о рисках для граждан: увеличение нагрузки на районные подразделения и снижение доступности помощи.

Причины ликвидации городских прокуратур

В январе 2025 года Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов подписал приказ о ликвидации 20 городских прокуратур в различных регионах страны, включая Тюмень.Это решение стало частью масштабной реформы, направленной на оптимизацию структуры органов прокуратуры и повышение их эффективности.

Согласно официальным заявлениям, основной целью ликвидации городских прокуратур является оптимизация штатного расписания и устранение дублирующих функций.

Вместо упразднённых городских прокуратур их функции будут перераспределены между районными и областными подразделениями. В Тюмени обязанности городской прокуратуры переданы районным прокуратурам, которые теперь будут контролировать работу городской администрации и правоохранительных органов.

Эксперты отмечают, что подобная реформа может иметь как положительные, так и отрицательные последствия.

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Зачем была нужна городская прокуратура?

Как отмечает тюменский адвокат Павел Руснаков, прокуратуру города ликвидируют уже не в первый раз.

«Это такая судьба городских прокуратур, ее сначала расформировывали в 90е и позже вернули, потом опять расформировали где-то в 2000-х и потом вновь возродили», — рассказал «Нашему городу» правозащитник.

Вместе с тем сейчас в районных судах из-за ликвидации городского ведомства царит неразбериха. Однако, вероятно, задачи бывших городских прокуроров также распределят между районными.

«Что я думаю по этому поводу? Мне не совсем понятны задачи городской прокуратуры, потому что у нас есть районные прокуратуры и областная», — говорит адвокат Руснаков.

Однако тюменский юрист Константин Долгих все же считает, что есть некоторые факторы из-за которых работа ведомства была необходимой. В частности, это вопрос координирования работы районных отделений.

«Регулярно возникают проблемы, когда районные прокуратуры между собой „футболят“ дела. Точку в этом вопросе могла поставить городская прокуратура. По сути это и было ее основной задачей», — рассказал «Нашему городу» Долгих.

Специалисты говорят о том, что с одной стороны, сокращение числа прокуратур может привести к снижению бюрократической нагрузки и более эффективному распределению ресурсов. С другой стороны, существует риск увеличения нагрузки на оставшиеся подразделения, что может негативно сказаться на качестве их работы.

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Последствия для населения

Ликвидация городской прокуратуры в Тюмени и передача её функций районным подразделениям может привести к ряду изменений для жителей города. В частности, гражданам, ранее обращавшимся в городскую прокуратуру, теперь придётся взаимодействовать с районными прокуратурами. Вместе с тем могут увеличиться и сроки рассмотрения обращений, о чем говорит юрист Павел Шадрин.

«Увеличение нагрузки на районные прокуратуры может привести к удлинению сроков рассмотрения обращений и снижению оперативности реагирования на нарушения. В связи с этим необходимо, чтобы прокуратура предвосхитила эти проблемы и мы не пришли к тому, что нам снова нужно вернуть городскую прокуратуру», — отметил в разговоре с «Нашим городом» Шадрин.

Хотя официальной целью реформы является повышение эффективности и устранение дублирующих функций, важно учитывать возможные риски, связанные с увеличением нагрузки на районные подразделения и снижением доступности правовой помощи для граждан. Для минимизации негативных последствий необходимо обеспечить достаточное ресурсное обеспечение районных прокуратур и внедрить современные технологии для улучшения взаимодействия с населением.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени сотрудники Следственного комитета приступили к расследованию обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в результате которого ученик местной школы получил травму ноги. Эксперты рассматривают различные версии произошедшего, пытаясь понять, почему ребёнок едва не попал под колёса автобуса.

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