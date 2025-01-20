Почему в Тюмени закрыли прокуратуру: полезная реформа или риск для правосудия?

Ликвидация городской прокуратуры в Тюмени и передача её функций районным подразделениям может привести к ряду изменений для жителей города. В частности, гражданам, ранее обращавшимся в городскую прокуратуру, теперь придётся взаимодействовать с районными прокуратурами. Вместе с тем могут увеличиться и сроки рассмотрения обращений, о чем говорит юрист Павел Шадрин.