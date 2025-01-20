Почему в Тюмени закрыли прокуратуру: полезная реформа или риск для правосудия?

Posted 20 января, 08:28
Published 20 января, 08:28
Modified 20 января, 08:30
Updated 20 января, 08:30
В январе 2025 года Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов подписал приказ о ликвидации 20 городских прокуратур в различных регионах страны, включая Тюмень.Это решение стало частью масштабной реформы, направленной на оптимизацию структуры органов прокуратуры и повышение их эффективности.
Согласно официальным заявлениям, основной целью ликвидации городских прокуратур является оптимизация штатного расписания и устранение дублирующих функций.
Вместо упразднённых городских прокуратур их функции будут перераспределены между районными и областными подразделениями. В Тюмени обязанности городской прокуратуры переданы районным прокуратурам, которые теперь будут контролировать работу городской администрации и правоохранительных органов.
Эксперты отмечают, что подобная реформа может иметь как положительные, так и отрицательные последствия.
Как отмечает тюменский адвокат Павел Руснаков, прокуратуру города ликвидируют уже не в первый раз.
«Это такая судьба городских прокуратур, ее сначала расформировывали в 90е и позже вернули, потом опять расформировали где-то в 2000-х и потом вновь возродили», — рассказал «Нашему городу» правозащитник.
Вместе с тем сейчас в районных судах из-за ликвидации городского ведомства царит неразбериха. Однако, вероятно, задачи бывших городских прокуроров также распределят между районными.
«Что я думаю по этому поводу? Мне не совсем понятны задачи городской прокуратуры, потому что у нас есть районные прокуратуры и областная», — говорит адвокат Руснаков.
Однако тюменский юрист Константин Долгих все же считает, что есть некоторые факторы из-за которых работа ведомства была необходимой. В частности, это вопрос координирования работы районных отделений.
«Регулярно возникают проблемы, когда районные прокуратуры между собой „футболят“ дела. Точку в этом вопросе могла поставить городская прокуратура. По сути это и было ее основной задачей», — рассказал «Нашему городу» Долгих.
Специалисты говорят о том, что с одной стороны, сокращение числа прокуратур может привести к снижению бюрократической нагрузки и более эффективному распределению ресурсов. С другой стороны, существует риск увеличения нагрузки на оставшиеся подразделения, что может негативно сказаться на качестве их работы.
Ликвидация городской прокуратуры в Тюмени и передача её функций районным подразделениям может привести к ряду изменений для жителей города. В частности, гражданам, ранее обращавшимся в городскую прокуратуру, теперь придётся взаимодействовать с районными прокуратурами. Вместе с тем могут увеличиться и сроки рассмотрения обращений, о чем говорит юрист Павел Шадрин.
«Увеличение нагрузки на районные прокуратуры может привести к удлинению сроков рассмотрения обращений и снижению оперативности реагирования на нарушения. В связи с этим необходимо, чтобы прокуратура предвосхитила эти проблемы и мы не пришли к тому, что нам снова нужно вернуть городскую прокуратуру», — отметил в разговоре с «Нашим городом» Шадрин.
Хотя официальной целью реформы является повышение эффективности и устранение дублирующих функций, важно учитывать возможные риски, связанные с увеличением нагрузки на районные подразделения и снижением доступности правовой помощи для граждан. Для минимизации негативных последствий необходимо обеспечить достаточное ресурсное обеспечение районных прокуратур и внедрить современные технологии для улучшения взаимодействия с населением.
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