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Posted 20 января, 09:32

Published 20 января, 09:32

Modified 20 января, 09:34

Updated 20 января, 09:34

ОСАГО для тюменцев подешевеет

ОСАГО для тюменцев подешевеет

20 января 2025, 09:32
Фото: 1MI.
Жители Тюменской области смогут меньше платить за полис ОСАГО. Сейчас средняя стоимость полиса в Тюмени — 9410 рублей.

Центробанк понизил территориальный коэффициент для расчета стоимости ОСАГО для 21 региона России, в том числе для Тюменской области. Поэтому стоимость полиса станет меньше.

Специалисты сравнили объемы выплат по ОСАГО и собранных премий во всех субъектах РФ. Регулятор решил, что в 21 регионе коэффициент можно понизить — там был выше среднероссийского, а в 18 — повысить.

Как изменится стоимость ОСАГО в Тюменской области 2025 году
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«Теперь стоимость полиса для законопослушных водителей в Тюмени пусть незначительно, но снизится. На рынке присутствует конкуренция за хорошего клиента, поэтому страховщикам просто невыгодно повышать цену полиса», — объяснила управляющая областным отделением ЦБ Елена Никитина.

В 2024 году тюменцы оформили 489 тыс. договоров ОСАГО. Средняя стоимость полиса в столице области составила 9410 рублей, в других городах и районах — 5802 рубля.

Указание регулятора вступит в силу с 27 января.

В начале декабря 2024 года эксперты подсчитали, что цена на полисы ОСАГО упала на 3,6% на фоне конкуренции страховщиков за аккуратных и безубыточных водителей.

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#Марина Коржина#Транспорт#Тюменская область#ОСАГО
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