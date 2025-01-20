ОСАГО для тюменцев подешевеет

Posted 20 января, 09:32
Published 20 января, 09:32
Modified 20 января, 09:34
Updated 20 января, 09:34
Центробанк понизил территориальный коэффициент для расчета стоимости ОСАГО для 21 региона России, в том числе для Тюменской области. Поэтому стоимость полиса станет меньше.
Специалисты сравнили объемы выплат по ОСАГО и собранных премий во всех субъектах РФ. Регулятор решил, что в 21 регионе коэффициент можно понизить — там был выше среднероссийского, а в 18 — повысить.
«Теперь стоимость полиса для законопослушных водителей в Тюмени пусть незначительно, но снизится. На рынке присутствует конкуренция за хорошего клиента, поэтому страховщикам просто невыгодно повышать цену полиса», — объяснила управляющая областным отделением ЦБ Елена Никитина.
В 2024 году тюменцы оформили 489 тыс. договоров ОСАГО. Средняя стоимость полиса в столице области составила 9410 рублей, в других городах и районах — 5802 рубля.
Указание регулятора вступит в силу с 27 января.
В начале декабря 2024 года эксперты подсчитали, что цена на полисы ОСАГО упала на 3,6% на фоне конкуренции страховщиков за аккуратных и безубыточных водителей.