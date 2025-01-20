Опасайтесь штрафов. Тюменцам рассказали, чем грозит перепланировка квартиры

Как рассказали эксперты телеканалу «Саратов 24», опции в ремонте у людей не очень много. Без согласования выбрать можно только обои, как покрасить стены и какую бытовую технику поставить. Еще можно поменять окна и двери, но вот размер проемов менять нельзя.