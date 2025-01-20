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Posted 20 января, 10:30

Published 20 января, 10:30

Modified 20 января, 11:40

Updated 20 января, 11:40

Тюменцам рассказали, чем грозит перепланировка квартиры

Опасайтесь штрафов. Тюменцам рассказали, чем грозит перепланировка квартиры

20 января 2025, 10:30
Фото: 1MI.

Тюменцам рассказали, чем грозит перепланировка квартиры

Сюжет
Жилье
Перепланировка квартиры — один из самых распространенных вопросов в сегменте жилплощади. Многие мечтают переделать свое жилье, снеся какую-нибудь стену или открыв балкон. Однако эксперты предупреждают — авантюра это сомнительная.

Как рассказали эксперты телеканалу «Саратов 24», опции в ремонте у людей не очень много. Без согласования выбрать можно только обои, как покрасить стены и какую бытовую технику поставить. Еще можно поменять окна и двери, но вот размер проемов менять нельзя.

Все остальное, демонтаж, изменение структуры потолка и пола и все, что подразумевает снос или переработку — делается через профильные ведомства.

Подать заявление можно, собрав пакет документов — это аявление о переустройстве/перепланировке, правоустанавливающие документы, техпаспорт и согласие всех членов семьи. Все эти документы подаются в профильные ведомства — в частности, в Госжилинспекцию.

После завершения работ нужно уведомить орган о завершении работ.Последствия несогласованной перепланировки: штраф от 2 000 до 2 500 рублей, требование вернуть квартиру в исходное состояние или выставление на торги.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени многодетная мать может лишиться единственного жилья.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Жилье#Готовое жилье#Перепланировка
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