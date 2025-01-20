Опасайтесь штрафов. Тюменцам рассказали, чем грозит перепланировка квартиры

Posted 20 января, 10:30
Published 20 января, 10:30
Modified 20 января, 11:40
Updated 20 января, 11:40
Как рассказали эксперты телеканалу «Саратов 24», опции в ремонте у людей не очень много. Без согласования выбрать можно только обои, как покрасить стены и какую бытовую технику поставить. Еще можно поменять окна и двери, но вот размер проемов менять нельзя.
Все остальное, демонтаж, изменение структуры потолка и пола и все, что подразумевает снос или переработку — делается через профильные ведомства.
Подать заявление можно, собрав пакет документов — это аявление о переустройстве/перепланировке, правоустанавливающие документы, техпаспорт и согласие всех членов семьи. Все эти документы подаются в профильные ведомства — в частности, в Госжилинспекцию.
После завершения работ нужно уведомить орган о завершении работ.Последствия несогласованной перепланировки: штраф от 2 000 до 2 500 рублей, требование вернуть квартиру в исходное состояние или выставление на торги.