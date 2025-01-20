Губернатор Дмитрий Артюхов передал бойцам СВО первые ямальские дроны «Кречет»

В рамках этой партии на фронт было направлено четыре автомобиля Садко NEXT с прицепами, 14 кроссовых мотоциклов, шесть квадроциклов и УАЗ Patriot. В продолжение ранее озвученного губернатором призыва сдавать в Росгвардию неиспользуемое ружье, ямальские военнослужащие предложили организовать акцию по передаче подержанных автомобилей. По словам бойцов, этот транспорт поможет им на линии боевого соприкосновения. Дмитрий Артюхов пообещал проработать этот вопрос.