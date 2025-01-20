Губернатор Дмитрий Артюхов передал бойцам СВО первые ямальские дроны «Кречет»

Posted 20 января, 07:59
Published 20 января, 07:59
Modified 20 января, 08:01
Updated 20 января, 08:01
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился с участниками СВО, ответил на волнующие бойцов вопросы и передал крупную партию техники. В нее, в том числе, вошли 600 первых дронов «Кречет», собранных на территории Ямала. Об этом глава субъекта сообщил в своем телеграм-канале.
Собственное производство дронов было налажено год назад в Салехарде по предложению ветеранов боевых действий. Финансирование на их изготовление выделено регионом. По словам Дмитрия Артюхова, сейчас для цеха готовят большое помещение со складом и центром по управлению БПЛА. Производство планируют поставить на поток.
Помимо дронов, ямальским бойцам передали крупную партию транспорта, оборудования, стройматериалов и спецодежды. Представители девяти подразделений, которые приняли участие во встрече с губернатором, получили для своих бойцов 60 комплектов беспилотников, более 50 дронов «Гром», 30 портативных зарядок, дизель-генераторы, установки спутникового интернета и радиоэлектронной борьбы. Бойцам направили дополнительные медицинские рюкзаки, зимние и летние костюмы, плащи, бронежилеты, шлемы и крематы.
Большая часть передаваемой сегодня техники — это дроны и средства радиоэлектронной борьбы. Об их необходимости военные говорят практически на каждой встрече, потому что они очень быстро расходуются. Часть беспилотников производим сами, часть закупаем у надежных производителей. Прилагаем все усилия, чтобы наши ребята были обеспечены всем необходимым. Всем Ямалом приближаем Победу, — отметил Дмитрий Артюхов.
В рамках этой партии на фронт было направлено четыре автомобиля Садко NEXT с прицепами, 14 кроссовых мотоциклов, шесть квадроциклов и УАЗ Patriot. В продолжение ранее озвученного губернатором призыва сдавать в Росгвардию неиспользуемое ружье, ямальские военнослужащие предложили организовать акцию по передаче подержанных автомобилей. По словам бойцов, этот транспорт поможет им на линии боевого соприкосновения. Дмитрий Артюхов пообещал проработать этот вопрос.
Также в ходе встречи глава ЯНАО обсудил с военнослужащими снабжение подразделений, медицинскую реабилитацию бойцов и региональную кадровую программу «Время героев». Прием заявок на участие в ней начнется 23 февраля и завершится в конце марта. Сейчас идет процесс согласования всех условий. Принять участие в программе смогут и военные без высшего образования.
Мы должны помочь тем, кто желает получить высшее образование. Все зависит от опыта работы по профессии на гражданке и желания заниматься служением Отечеству. У нас в регионе есть вакансии в полиции, Росгвардии, военкоматах. Уверен, что многие захотят освоить новую профессию, — уверен губернатор Ямала.
Он взял на контроль несколько личных вопросов бойцов, поблагодарил их за службу, верность Родине и Ямалу. Регион, в свою очередь, поддерживает ямальских военнослужащих регулярными партиями необходимого оборудования, обмундирования и транспорта.
Сейчас в субъекте действует порядка 60 мер поддержки для участников СВО и их близких. При этом их перечень и условия меняются на основе обратной связи, которую правительство региона получает в том числе в ходе личных встреч губернатора с военнослужащими и их семьями.