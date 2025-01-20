Двойная проверка удачи: не всем выигравшим в лотерею тюменцам удалось получить деньги

В январе клиенты «Столото» массово жаловались на проблемы с получением выигрыша. С 1 по 15 января в колл-центр лотереи поступило 280 обращений по теме выплаты выигрышей в торговой точке, и 219 из них были жалобами. Тюменцы остались недовольны, что вместо честно выигранных 100 или 200 рублей им предлагали взять новые билеты.