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Posted 20 января, 05:26

Published 20 января, 05:26

Modified 20 января, 05:28

Updated 20 января, 05:28

Двойная проверка удачи: не всем выигравшим в лотерею тюменцам удалось получить деньги

Двойная проверка удачи: не всем выигравшим в лотерею тюменцам удалось получить деньги

20 января 2025, 05:26
Фото: 1MI.
Выигравшие в новогодних лотереях тюменцы не смогли получить деньги. В точках продажи билетов налички не хватило на всех, а сайт упал из-за шквала запросов.

В январе клиенты «Столото» массово жаловались на проблемы с получением выигрыша. С 1 по 15 января в колл-центр лотереи поступило 280 обращений по теме выплаты выигрышей в торговой точке, и 219 из них были жалобами. Тюменцы остались недовольны, что вместо честно выигранных 100 или 200 рублей им предлагали взять новые билеты.

«У меня больше десяти лотерейных билетов. Выигрыши небольшие, но в сумме получается больше тысячи рублей», «Простоять очередь из 20 человек и не получить свой денежный приз в 200 рублей — это сильно, конечно», «Я пыталась вывести деньги через сайт, но там технические сложности и страница выдает „Что-то пошло не так“, — рассказали победители порталу 72.ru.
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В «Столото» возразили, что сайт работает штатно, но из-за шквала запросов зачисление выигрышей происходило дольше обычного. Технические специалисты оперативно все исправляли. При этом, в точках продажи билетов «Столото» увеличили лимиты накопления денежных средств для выплаты выигрышей.

Тюменская область вошла в топ-15 самых везучих российских регионов по сумме выигрыша в лотереи. С начала этого года тюменцы выиграли в лотерею более 13 миллионов рублей в играх от бренда «Национальная Лотерея».

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Лотерея
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