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Posted 20 января, 12:42

Published 20 января, 12:42

Modified 20 января, 12:51

Updated 20 января, 12:51

Косплеершу из Тюмени затравили за образ на крещение

Аниме в церкви не место! Косплеершу из Тюмени затравили за образ на Крещение

20 января 2025, 12:42
Фото: Изображение Midjourney.

Косплеершу из Тюмени затравили за образ на крещение

В Тюмени местные жители затравили девочку, которая пришла на Крещение к одному из храмов в костюме персонажа из китайской игры. Это жители региона посчитали недопустимым.

Как рассказали знакомый семьи ребенка порталу URA.RU, с девочкой родители уже серьезно поговорили, теперь же надеются, что люди перестанут ее травить. Дело в том, что ненависть и угрозы льются на нее в социальных сетях практически бесперебойно, поэтому родители опасаются, что это может нанести очень сильный психологический вред их ребенку.

«Нет ничего святого! Это не Хеллоуин, а святой праздник Крещение Господне», — написал один из пользователей. «Вот нет ничего святого, это от вседозволенности», — обращает внимание Юлия. «Это оскорбление Бога!» — выразила негодование тюменка.

При этом некоторые жители региона встали на сторону девочки, считая, что ничего, за что ее можно было бы травить, она не сделала. Противники же считают, что костюм у ребенка был чересчур откровенным и оскорбительным.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени машине сбила пятилетнего ребенка.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Травмы#Новости тюмени#Костюм#Оскорбление
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