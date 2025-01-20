Аниме в церкви не место! Косплеершу из Тюмени затравили за образ на Крещение

Как рассказали знакомый семьи ребенка порталу URA.RU, с девочкой родители уже серьезно поговорили, теперь же надеются, что люди перестанут ее травить. Дело в том, что ненависть и угрозы льются на нее в социальных сетях практически бесперебойно, поэтому родители опасаются, что это может нанести очень сильный психологический вред их ребенку.