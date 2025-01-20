Аниме в церкви не место! Косплеершу из Тюмени затравили за образ на Крещение

Posted 20 января, 12:42
Published 20 января, 12:42
Modified 20 января, 12:51
Updated 20 января, 12:51
Как рассказали знакомый семьи ребенка порталу URA.RU, с девочкой родители уже серьезно поговорили, теперь же надеются, что люди перестанут ее травить. Дело в том, что ненависть и угрозы льются на нее в социальных сетях практически бесперебойно, поэтому родители опасаются, что это может нанести очень сильный психологический вред их ребенку.
«Нет ничего святого! Это не Хеллоуин, а святой праздник Крещение Господне», — написал один из пользователей. «Вот нет ничего святого, это от вседозволенности», — обращает внимание Юлия. «Это оскорбление Бога!» — выразила негодование тюменка.
При этом некоторые жители региона встали на сторону девочки, считая, что ничего, за что ее можно было бы травить, она не сделала. Противники же считают, что костюм у ребенка был чересчур откровенным и оскорбительным.