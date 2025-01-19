В Тюмени 19 января потеплеет до -5

Posted 19 января, 03:58
Published 19 января, 03:58
Modified 19 января, 04:00
Updated 19 января, 04:00
В Тюмени 19 января года ожидается облачная с прояснениями погода, снег в вечерние часы. Утром и днем температура воздуха составит -9….-8, в темное время суток столбики термометров покажут -7…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 6,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:00, закат в 16:36, продолжительность дня 7 часов 36 минут.
В Тобольске 19 января ожидается пасмурная погода, небольшой снег в утренние и вечерние часы. Утром и днем ожидается -9…-8, ночью температура воздуха составит -6…-8. Ветер будет дуть со скоростью до 6,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:56, закат в 16:19, продолжительность дня 7 часов 23 минуты.
В Ишиме 19 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Утром и днем температура термометры покажут -10…-11, в вечерние часы потеплеет до -8…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 6,3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:39 закат в 16:26, продолжительность дня 7 часов 47 минут.