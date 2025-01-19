В Тюмени 19 января потеплеет до -5

В Тюмени 19 января года ожидается облачная с прояснениями погода, снег в вечерние часы. Утром и днем температура воздуха составит -9….-8, в темное время суток столбики термометров покажут -7…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 6,2 м/с.