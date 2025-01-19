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Posted 19 января, 03:58

Published 19 января, 03:58

Modified 19 января, 04:00

Updated 19 января, 04:00

В Тюмени 19 января потеплеет до -5

В Тюмени 19 января потеплеет до -5

19 января 2025, 03:58
Фото: 1MI.
Облачную с прояснениями погоду, небольшой снег, местами изморозь прогнозируют на юге Тюменской области в воскресенье, 19 января, метеорологи. Днем термометры покажут -8…-13, в ночные часы -12…-17, местами до -22. Скорость ветра составит 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

В Тюмени 19 января года ожидается облачная с прояснениями погода, снег в вечерние часы. Утром и днем температура воздуха составит -9….-8, в темное время суток столбики термометров покажут -7…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 6,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:00, закат в 16:36, продолжительность дня 7 часов 36 минут.

В Тобольске 19 января ожидается пасмурная погода, небольшой снег в утренние и вечерние часы. Утром и днем ожидается -9…-8, ночью температура воздуха составит -6…-8. Ветер будет дуть со скоростью до 6,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:56, закат в 16:19, продолжительность дня 7 часов 23 минуты.

В Тюменскую область идут морозы. Похолодает до -28
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В Ишиме 19 января метеорологи прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Утром и днем температура термометры покажут -10…-11, в вечерние часы потеплеет до -8…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 6,3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:39 закат в 16:26, продолжительность дня 7 часов 47 минут.

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