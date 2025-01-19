Тюменцы начали болеть свиным гриппом. В группе риска дети и старики

Posted 19 января, 11:06
Published 19 января, 11:06
Modified 19 января, 11:09
Updated 19 января, 11:09
Для сравнения, месяц назад регистрировалось более 800 случаев COVID-19 в неделю. Однако медики не рекомендуют расслабляться — в Тюменской области отмечен рост числа заболевших гриппом ОРВИ.
«Отмечается постепенное нарастание доли положительных находок вирусов гриппа, c преобладанием в структуре вирусов гриппа А (H1N1)09. Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями находится на постоянном контроле Роспотребнадзора по Тюменской области», — сообщили в ведомстве.
А (H1N1)09 опасен осложнениями в виде вирусной дыхательной пневмонии. В группе риска находятся пожилые люди, дети, люди с хроническими заболеваниями. По данным Mash, от штамма А (H1N1)09 уже скончались в России уже скончалось пять человек. Среди них — пенсионеры 95 и 72 лет, а также 5-летний ребёнок с ДЦП. Все они не были привиты.
Медики рекомендуют тюменцам носить медицинские маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, тщательно мыть руки или использовать антисептики для обработки рук перед едой и после посещения общественных мест.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за новогодние каникулы уровень заболеваемости ОРВИ сократился почти на 50%.