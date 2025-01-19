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Posted 19 января, 11:06

Published 19 января, 11:06

Modified 19 января, 11:09

Updated 19 января, 11:09

Тюменцы начали болеть свиным гриппом

Тюменцы начали болеть свиным гриппом. В группе риска дети и старики

19 января 2025, 11:06
Фото: 1MI.

Тюменцы начали болеть свиным гриппом

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Коронавирус
В Тюменской области стабилизировались ситуация с заболеваемостью COVID-19. По данным оперштаба, за последнюю неделю в регионе было выявлено 167 новых случаев коронавирусной инфекции.

Для сравнения, месяц назад регистрировалось более 800 случаев COVID-19 в неделю. Однако медики не рекомендуют расслабляться — в Тюменской области отмечен рост числа заболевших гриппом ОРВИ.

«Отмечается постепенное нарастание доли положительных находок вирусов гриппа, c преобладанием в структуре вирусов гриппа А (H1N1)09. Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями находится на постоянном контроле Роспотребнадзора по Тюменской области», — сообщили в ведомстве.

А (H1N1)09 опасен осложнениями в виде вирусной дыхательной пневмонии. В группе риска находятся пожилые люди, дети, люди с хроническими заболеваниями. По данным Mash, от штамма А (H1N1)09 уже скончались в России уже скончалось пять человек. Среди них — пенсионеры 95 и 72 лет, а также 5-летний ребёнок с ДЦП. Все они не были привиты.

Медики рекомендуют тюменцам носить медицинские маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, тщательно мыть руки или использовать антисептики для обработки рук перед едой и после посещения общественных мест.

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