Тюменцы начали болеть свиным гриппом. В группе риска дети и старики

А (H1N1)09 опасен осложнениями в виде вирусной дыхательной пневмонии. В группе риска находятся пожилые люди, дети, люди с хроническими заболеваниями. По данным Mash, от штамма А (H1N1)09 уже скончались в России уже скончалось пять человек. Среди них — пенсионеры 95 и 72 лет, а также 5-летний ребёнок с ДЦП. Все они не были привиты.