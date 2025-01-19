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Posted 19 января, 09:07

Published 19 января, 09:07

Modified 19 января, 09:07

Updated 19 января, 09:07

Тюменский подросток попал с переломом в больницу после катания на горке

Тюменский подросток попал с серьезным переломом в больницу после катания на тюбинге

19 января 2025, 09:07
Фото: 1MI.

Тюменский подросток попал с переломом в больницу после катания на горке

16-летний школьник получил перелом тазобедренного сустава во время катания на тюбинге. Ребенок упал с двухметровой высоты.

В больницу подросток обратился с жалобами на боли. Рентгенография показала перелом. Юному тюменцу в ОКБ №2 провели оперативное лечение. В настоящее время школьник уже находится дома и проходит реабилитационные мероприятия.

Ранее «Наш Город» писал, что в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени будут проводить уникальные операции с помощью бипланового ангиографа. К выполнению операций при помощи специального аппарата врачи приступят в 2025 году.

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