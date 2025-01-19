Тюменский подросток попал с серьезным переломом в больницу после катания на тюбинге

Posted 19 января, 09:07
Published 19 января, 09:07
Modified 19 января, 09:07
Updated 19 января, 09:07
В больницу подросток обратился с жалобами на боли. Рентгенография показала перелом. Юному тюменцу в ОКБ №2 провели оперативное лечение. В настоящее время школьник уже находится дома и проходит реабилитационные мероприятия.
Ранее «Наш Город» писал, что в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени будут проводить уникальные операции с помощью бипланового ангиографа. К выполнению операций при помощи специального аппарата врачи приступят в 2025 году.