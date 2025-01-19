Двое мигрантов преследовали тюменскую школьницу. СК начал проверку

Posted 19 января, 10:45
Published 19 января, 10:45
Modified 19 января, 10:47
Updated 19 января, 10:47
В одном из тг-каналов сообщалось, что в Тобольске двое иностранцев преследовали школьницу вплоть до ее дома. После чего вместе с ней зашли в подъезд и в лифт. С ребенком настойчиво пытались познакомиться, задавали различные вопросы, в том числе о возрасте.
В СУ СК России по Тюменской области по данному факту организована процессуальная проверка. Ее результаты и ход находятся на контроле центрального аппарата ведомства.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени будут судить 42-летнего местного жителя, прописавшего у себя в квартире 56 мигрантов. Уголовное дело рассмотрят в суде в ближайшее время.