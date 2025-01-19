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Posted 19 января, 10:45

Published 19 января, 10:45

Modified 19 января, 10:47

Updated 19 января, 10:47

Бастрыкин поручил разобраться с мигрантами, преследовавших школьницу в Тобольске

Двое мигрантов преследовали тюменскую школьницу. СК начал проверку

19 января 2025, 10:45
Фото: 1MI.

Бастрыкин поручил разобраться с мигрантами, преследовавших школьницу в Тобольске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить результаты проведенной по данному факту проверки.

В одном из тг-каналов сообщалось, что в Тобольске двое иностранцев преследовали школьницу вплоть до ее дома. После чего вместе с ней зашли в подъезд и в лифт. С ребенком настойчиво пытались познакомиться, задавали различные вопросы, в том числе о возрасте.

В СУ СК России по Тюменской области по данному факту организована процессуальная проверка. Ее результаты и ход находятся на контроле центрального аппарата ведомства.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени будут судить 42-летнего местного жителя, прописавшего у себя в квартире 56 мигрантов. Уголовное дело рассмотрят в суде в ближайшее время.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Следственный комитет#Мигранты#Новости тюмени#Александр Бастрыкин
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