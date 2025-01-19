Двое мигрантов преследовали тюменскую школьницу. СК начал проверку

В одном из тг-каналов сообщалось, что в Тобольске двое иностранцев преследовали школьницу вплоть до ее дома. После чего вместе с ней зашли в подъезд и в лифт. С ребенком настойчиво пытались познакомиться, задавали различные вопросы, в том числе о возрасте.