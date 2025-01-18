В Тюмени на вторичном рынке вырос спрос на студии

После завершения 1 июля 2024 года массовой льготной ипотеки на новостройки часть потенциальных покупателей первичного жилья перешла на вторичный рынок. В декабре 2024 года по сравнению с июнем 2024 года спрос на готовое жилье вырос в 15 городах исследования. Сильнее всего интерес к покупке такого жилья увеличился в Грозном, Симферополе, Махачкале), Кемерове, Тюмени, Новосибирске и Москве. Отдельно в Тюмени средняя цена квартир на вторичном рынке составила 6 миллионов рублей.