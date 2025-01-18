В Тюмени на вторичном рынке вырос спрос на студии

Posted 18 января, 11:39
Published 18 января, 11:39
Modified 18 января, 11:41
Updated 18 января, 11:41
Вообще, сильнее всего выбор недвижимости увеличился в Омске, Улан-Удэ, Кемерове, Самаре, Челябинске, Томске и Ярославле. В Москве предложение выросло на 9%. Отдельно в Тюмени объем предложения увеличился на 21% за год.
Как показало исследование, в прошлом году на 5% вырос интерес к покупке студий по сравнению с 2023 годом.
После завершения 1 июля 2024 года массовой льготной ипотеки на новостройки часть потенциальных покупателей первичного жилья перешла на вторичный рынок. В декабре 2024 года по сравнению с июнем 2024 года спрос на готовое жилье вырос в 15 городах исследования. Сильнее всего интерес к покупке такого жилья увеличился в Грозном, Симферополе, Махачкале), Кемерове, Тюмени, Новосибирске и Москве. Отдельно в Тюмени средняя цена квартир на вторичном рынке составила 6 миллионов рублей.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что жителям Тюмени в 2024 году стало сложнее продавать жилье. Уже обжитые квартиры долгое время остаются на стадии показа.