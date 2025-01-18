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Posted 18 января, 11:39

Published 18 января, 11:39

Modified 18 января, 11:41

Updated 18 января, 11:41

В Тюмени на вторичном рынке вырос спрос на студии

В Тюмени на вторичном рынке вырос спрос на студии

18 января 2025, 11:39
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
По информации сервиса «Авито Недвижимость», самый большой выбор квартир на вторичном рынке был представлен в Москве — здесь продавали 8% от всех объектов. Доля Тюмени в структуре предложения составила 4%.

Вообще, сильнее всего выбор недвижимости увеличился в Омске, Улан-Удэ, Кемерове, Самаре, Челябинске, Томске и Ярославле. В Москве предложение выросло на 9%. Отдельно в Тюмени объем предложения увеличился на 21% за год.

Как показало исследование, в прошлом году на 5% вырос интерес к покупке студий по сравнению с 2023 годом.

После завершения 1 июля 2024 года массовой льготной ипотеки на новостройки часть потенциальных покупателей первичного жилья перешла на вторичный рынок. В декабре 2024 года по сравнению с июнем 2024 года спрос на готовое жилье вырос в 15 городах исследования. Сильнее всего интерес к покупке такого жилья увеличился в Грозном, Симферополе, Махачкале), Кемерове, Тюмени, Новосибирске и Москве. Отдельно в Тюмени средняя цена квартир на вторичном рынке составила 6 миллионов рублей.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что жителям Тюмени в 2024 году стало сложнее продавать жилье. Уже обжитые квартиры долгое время остаются на стадии показа.

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