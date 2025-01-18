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Posted 18 января, 09:07

Published 18 января, 09:07

Modified 18 января, 09:07

Updated 18 января, 09:07

В Тюменской области подержанные автомобили подешевели на 9%

В Тюмени упали цены на подержанные иномарки

18 января 2025, 09:07
Фото: 1MI.

В Тюменской области подержанные автомобили подешевели на 9%

В Тюменской области за последний года на 9,1%, до 1,66 миллиона рублей, подешевели подержанные автомобили, возраст которых не превышает 15 лет. Заметнее всего цены снизились на Chery, Renault и Kia.

По данным аналитиков Авто.ру Оценка, стоимость Chery Tiggo 4 в среднем за год упала на 19,4% и составила 1,39 миллиона рублей. За ней идут Renault Arkana (-16,1% и 1,73 миллиона рублей) и Renault Logan (-15,7% и 569 тысяч рублей). В топ-5 подешевевших моделей также вошли Kia Ceed и Kia Rio — эти модели подешевели более чем на 14%, средняя стоимость составила от 1 миллиона до 1,3 миллиона рублей.

Одновременно с тем подорожали подержанные Lada 2107 — на 18,2%, до 262 тысяч рублей, Lada 2114 — на 16,8%, до 281 тысячи рублей и Chevrolet Niva — на 14,8% до 704 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, в целом что за последний год в Тюменской области число предложений на рынке подержанных авто выросло на 47%. При этом средний возраст автомобилей увеличился почти до 9 лет, а пробег приблизился к 145 тысячам километров.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области, по прогнозам экспертов, в 2025 году может снизиться стоимость ОСАГО. В 2024 году средняя стоимость ОСАГО в тюменском регионе составила 7 728 рублей.

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