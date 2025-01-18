В Тюмени упали цены на подержанные иномарки

По данным аналитиков Авто.ру Оценка, стоимость Chery Tiggo 4 в среднем за год упала на 19,4% и составила 1,39 миллиона рублей. За ней идут Renault Arkana (-16,1% и 1,73 миллиона рублей) и Renault Logan (-15,7% и 569 тысяч рублей). В топ-5 подешевевших моделей также вошли Kia Ceed и Kia Rio — эти модели подешевели более чем на 14%, средняя стоимость составила от 1 миллиона до 1,3 миллиона рублей.