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Posted 18 января, 10:29

Published 18 января, 10:29

Modified 18 января, 10:31

Updated 18 января, 10:31

Тюменская сеть «Строительный двор» закрывает все магазины в Москве

Тюменская сеть «Строительный двор» закрывает все магазины в Москве

18 января 2025, 10:29
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Тюменская компания «Строительный двор» закрывает свои торговые точки в Москве. В настоящее время уже начались распродажи товара с 50-процентной скидкой. Данная информация указана на официальном сайте «Строительного двора».

О причинах закрытия розничных магазинов в столице информации нет. В настоящее время в Москве насчитывает 107 розничных точек.

ООО «Строительный двор» работает на рынке с мая 2010 года. Компания специализируется на розничной торговле скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах. Учредителем компании является ООО «Роса», генеральным директором Анастасия Мороз.

Уставный капитал составляет 500 тысяч рублей, что значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тысяч рублей).

В 2023 году организация получила выручку в сумме 28,9 миллиарда, что на 1,7 миллиарда, или на 6,3%, больше, чем годом ранее. Чистая прибыль по итогам 2023 года составила 346 миллионов рублей, что на 12,8% меньше, чем в 2022 году.

Большая часть магазинов «Строительного двора» работает в городах Уральского федерального округа. В Тюмени действуют 76 магазинов сети.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени прекратил работу известный гастробар «Питер». Причиной прекращения работы стал переход собственника заведения в другую сферу.

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