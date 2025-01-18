Тюменская сеть «Строительный двор» закрывает все магазины в Москве

Posted 18 января, 10:29
Published 18 января, 10:29
Modified 18 января, 10:31
Updated 18 января, 10:31
О причинах закрытия розничных магазинов в столице информации нет. В настоящее время в Москве насчитывает 107 розничных точек.
ООО «Строительный двор» работает на рынке с мая 2010 года. Компания специализируется на розничной торговле скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах. Учредителем компании является ООО «Роса», генеральным директором Анастасия Мороз.
Уставный капитал составляет 500 тысяч рублей, что значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тысяч рублей).
В 2023 году организация получила выручку в сумме 28,9 миллиарда, что на 1,7 миллиарда, или на 6,3%, больше, чем годом ранее. Чистая прибыль по итогам 2023 года составила 346 миллионов рублей, что на 12,8% меньше, чем в 2022 году.
Большая часть магазинов «Строительного двора» работает в городах Уральского федерального округа. В Тюмени действуют 76 магазинов сети.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени прекратил работу известный гастробар «Питер». Причиной прекращения работы стал переход собственника заведения в другую сферу.