Тюменская сеть «Строительный двор» закрывает все магазины в Москве

В 2023 году организация получила выручку в сумме 28,9 миллиарда, что на 1,7 миллиарда, или на 6,3%, больше, чем годом ранее. Чистая прибыль по итогам 2023 года составила 346 миллионов рублей, что на 12,8% меньше, чем в 2022 году.