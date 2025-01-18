Токаев поздравил Путина с годовщиной подписания договора о границе

Posted 18 января, 14:12
Published 18 января, 14:12
Modified 18 января, 14:14
Updated 18 января, 14:14
В своем послании казахстанский лидер отметил, что данный исторически значимый документ, основанный на общепринятых принципах международного права, стал надежным фундаментом юридического оформления самой длинной сухопутной границы в мире. По его словам, договор символизирует крепкую дружбу, добрососедские отношения и союзничество.
Токаев подчеркнул свою уверенность в том, что сотрудничество между двумя соседними странами будет и дальше развиваться и укрепляться, открывая новые возможности для совместных инициатив и взаимодействия в будущем.
Недавно Касым-Жомарт Токаев дал интервью изданию Ana tili, где рассказал о крепком союзе между Казахстаном и РФ. Он подчеркнул, что Президент России Владимир Путин является опытным государственным деятелем, который прекрасно понимает особенности Казахстана и признает его важную роль в качестве ключевой экономики Центральной Азии.