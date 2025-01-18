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Posted 18 января, 14:12

Published 18 января, 14:12

Modified 18 января, 14:14

Updated 18 января, 14:14

Токаев поздравил Путина с годовщиной подписания договора о границе

Токаев поздравил Путина с годовщиной подписания договора о границе

18 января 2025, 14:12
Фото: Сергей Савостьянов. ТАСС.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму своему российскому коллеге Владимиру Путину по случаю 20-летия со дня подписания Договора о казахстанско-российской государственной границе. Данное событие произошло 18 января 2005 года в Москве.

В своем послании казахстанский лидер отметил, что данный исторически значимый документ, основанный на общепринятых принципах международного права, стал надежным фундаментом юридического оформления самой длинной сухопутной границы в мире. По его словам, договор символизирует крепкую дружбу, добрососедские отношения и союзничество.

Токаев подчеркнул свою уверенность в том, что сотрудничество между двумя соседними странами будет и дальше развиваться и укрепляться, открывая новые возможности для совместных инициатив и взаимодействия в будущем.

Недавно Касым-Жомарт Токаев дал интервью изданию Ana tili, где рассказал о крепком союзе между Казахстаном и РФ. Он подчеркнул, что Президент России Владимир Путин является опытным государственным деятелем, который прекрасно понимает особенности Казахстана и признает его важную роль в качестве ключевой экономики Центральной Азии.

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