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Posted 18 января, 09:32

Published 18 января, 09:32

Modified 18 января, 09:37

Updated 18 января, 09:37

Первые тюменцы окунулись в Крещенские купели

Святая вода и святой мороз: как тюменцы отмечают Крещение?

18 января 2025, 09:32
Фото: Алиса Вернер. nashgorod.ru. Первые тюменцы окунулись в Крещенские купели

Первые тюменцы окунулись в Крещенские купели

18 января Тюмень погрузилась в атмосферу одного из самых значимых православных праздников — Крещения Господня. С самого утра город оживился: верующие и просто любопытные тюменцы стекались к главным местам празднования. Несмотря на -15 градусов тюменцы были готовы окунуться в Крещенские купели.

Литургия и крестный ход

Утренние службы в храмах начались ещё до рассвета. В Свято-Троицком монастыре прошли праздничные литургии, на которые собрались сотни горожан. После богослужения прошел Крестный ход к разбитой на Туре Иордани.

Богоявление отмечается каждый год в одно время — 19 января. Купания же начинаются накануне, в Крещенский сочельник. Окунаться в прорубь первый раз можно вечером 18 января, после завершения литургии и чина водосвятия.

Крестный ход в Тюмени.
Крестный ход в Тюмени.
Крестный ход в Тюмени.
Крестный ход в Тюмени.
Крестный ход в Тюмени.
Крестный ход в Тюмени.
Крестный ход в Тюмени.
Крестный ход в Тюмени.. Фото: Алиса Вернер. nashgorod.ru
«Сегодня вода становится особенной. Она наполняется благодатью и силой, способной исцелять души и тела», — рассказал один из батюшек монастыря.
Крещение в Тюмени.
Крещение в Тюмени.
Крещение в Тюмени.. Фото: Алиса Вернер. nashgorod.ru

Но к месту чтения молитвы всех участников Крестного хода не пустили. По нормам, которые установили сотрудники МЧС Тюменской области, на льду, в зоне Иордани и купелей, не должно находиться более 80 человек одновременно. Также рекомендовано не кучковаться группами, а расходиться по территории, чтобы не оказывать значительного давления на лед.

Освящение воды в Тюмени.
Освящение воды в Тюмени.
Освящение воды в Тюмени.. Фото: Алиса Вернер. nashgorod.ru
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Освящение воды

Вместе с митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием к иордани на берегу реки Туры, пришли и другие священнослужители монастыря. Они читали молитвы, прося о прощении и освящении воды, чтобы праздник прошёл благодатно.

Освящение воды в Тюмени.
Освящение воды в Тюмени.
Освящение воды в Тюмени.
Освящение воды в Тюмени.. Фото: Алиса Вернер. nashgorod.ru
«Братья и сестры, сегодня весь православный мир празднует великий праздник Крещения Господне. Мы все радуемся этому празднику. Несмотря на Крещенские морозы мы приходим на наши источники воды, на наши водоемы и освящаем воду, которая становится великой святыней. Мы окропляем себя этой водой. А многие, у кого дух крепок и плоть крепка, они погружаются в наши купели, тем самым освящая свою жизнь и ободряя свое тело этой святой водой. Всех вас с праздником!», — сказал митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.
Освящение воды в Тюмени.
Освящение воды в Тюмени.
Освящение воды в Тюмени.. Фото: Алиса Вернер. nashgorod.ru
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Также митрополит объяснил, что купание в купели необязательно, это лишь традиция, которая тянется с ветхозаветных времен. Это скорее традиция, а не обязанность. Димитрий объяснил, что верующим достаточно набрать святой воды, перекрестить ее и облиться ею или же окропить себя — совершить омовение.

«Главное делать это с молитвой», — добавил митрополит.
Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий поздравил тюменцев с Крещением.
Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий поздравил тюменцев с Крещением.. Фото: Алиса Вернер. nashgorod.ru

После того, как воды была освящена, к купелям и Иордани начали пускать тюменцев, желающих набрать святой воды или окунуться в купель. Одними из первых, кто окропил себя святой водой стали дежурившие на месте сотрудники МЧС.

Крещение в Тюмени.
Крещение в Тюмени.
Крещение в Тюмени.. Фото: Алиса Вернер. nashgorod.ru
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Самые отважные — в купели

Первые смельчаки — молодёжь и взрослые мужчины — уверенно входили в ледяную воду, крестились и с головой погружались трижды. За ними следовали женщины, дети и даже пенсионеры.

Крещенские купания в Тюмени.
Крещенские купания в Тюмени.
Крещенские купания в Тюмени.
Крещенские купания в Тюмени.
Крещенские купания в Тюмени.. Фото: Алиса Вернер. nashgorod.ru

Одними из первых участников купаний стал Алексей Архипенко и двое его сыновей — Илья и Евгений. Глава семьи признался, что он давно не окунался в купель, но в этом году его позвал искупаться сын, решивший впервые поучаствовать в Крещенских купаниях.

«Я почувствовал что-то внутри и захотелось окунуться», — рассказал Илья Архипенко.
Крещенские купания в Тюмени.
Крещенские купания в Тюмени.
Крещенские купания в Тюмени.
Крещенские купания в Тюмени.. Фото: Алиса Вернер. nashgorod.ru
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Для многих Крещенские купания становятся главным днем в году, тюменцы верят, что окунание в ледяную освященную воды наполняет их благодатью и освящает их жизненный путь.

«Хорошо-то как сразу! Водичка хорошая! И жизнь светлее стала и на душе спокойнее», — поделился один из окунающихся.
Крещенские купания в Тюмени.
Крещенские купания в Тюмени.
Крещенские купания в Тюмени.
Крещенские купания в Тюмени.
Крещенские купания в Тюмени.
Крещенские купания в Тюмени.
Крещенские купания в Тюмени. . Фото: Алиса Вернер. nashgorod.ru

Многие тюменцы, не решившиеся на купание в прорубях, набирали в бутылки воду из Иордани, умывались ею, а некоторые даже пили ее.

Крещение в Тюмени.
Крещение в Тюмени.
Крещение в Тюмени.. Фото: Алиса Вернер. nashgorod.ru
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Однако при этом из колонок звучало напутствие от службы МЧС, указывающее на то, что пить воду из Иордани все же не стоит. Для этого лучше набрать очищенную святую воду у храма или в других специально оборудованных местах.

Святая вода.
Святая вода.
Святая вода.. Фото: nashgorod.ru

На выходе из мест купаний тюменцев ждали сотрудники церкви, продававшие свечи, стоили они от 30 до 150 рублей. Оплатить их, кстати, можно даже по QR-коду. Поставить их можно было по-соседству в специально оборудованной зоне.

Фото: Алиса Вернер. nashgorod.ru

Напомним, что Крещенские купания в Тюмени будут проходить 18 и 19 января. Окунуться в купели можно на Туре у Свято-Троицкого монастыря, на Липовом озере (Велижанский тракт, 3, Центр закаливания и плавания «АквАйСпорт — Тюмень») и в Антипино (у спортивной школы «Старт XXI век», ул. Высотная, 1, корп. 4). Купели будут открыты до 00:00. Все это время на местах будут дежурить спасатели.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что медики и спасатели предупреждают: участие в Крещенских купаниях без должной подготовки может привести к серьёзным последствиям для здоровья, а купание в загрязнённых водоёмах представляет опасность.

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