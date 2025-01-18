Святая вода и святой мороз: как тюменцы отмечают Крещение?

Но к месту чтения молитвы всех участников Крестного хода не пустили. По нормам, которые установили сотрудники МЧС Тюменской области, на льду, в зоне Иордани и купелей, не должно находиться более 80 человек одновременно. Также рекомендовано не кучковаться группами, а расходиться по территории, чтобы не оказывать значительного давления на лед.