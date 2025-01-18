Святая вода и святой мороз: как тюменцы отмечают Крещение?

Posted 18 января, 09:32
Published 18 января, 09:32
Modified 18 января, 09:37
Updated 18 января, 09:37
Утренние службы в храмах начались ещё до рассвета. В Свято-Троицком монастыре прошли праздничные литургии, на которые собрались сотни горожан. После богослужения прошел Крестный ход к разбитой на Туре Иордани.
Богоявление отмечается каждый год в одно время — 19 января. Купания же начинаются накануне, в Крещенский сочельник. Окунаться в прорубь первый раз можно вечером 18 января, после завершения литургии и чина водосвятия.
«Сегодня вода становится особенной. Она наполняется благодатью и силой, способной исцелять души и тела», — рассказал один из батюшек монастыря.
Но к месту чтения молитвы всех участников Крестного хода не пустили. По нормам, которые установили сотрудники МЧС Тюменской области, на льду, в зоне Иордани и купелей, не должно находиться более 80 человек одновременно. Также рекомендовано не кучковаться группами, а расходиться по территории, чтобы не оказывать значительного давления на лед.
Вместе с митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием к иордани на берегу реки Туры, пришли и другие священнослужители монастыря. Они читали молитвы, прося о прощении и освящении воды, чтобы праздник прошёл благодатно.
«Братья и сестры, сегодня весь православный мир празднует великий праздник Крещения Господне. Мы все радуемся этому празднику. Несмотря на Крещенские морозы мы приходим на наши источники воды, на наши водоемы и освящаем воду, которая становится великой святыней. Мы окропляем себя этой водой. А многие, у кого дух крепок и плоть крепка, они погружаются в наши купели, тем самым освящая свою жизнь и ободряя свое тело этой святой водой. Всех вас с праздником!», — сказал митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.
Также митрополит объяснил, что купание в купели необязательно, это лишь традиция, которая тянется с ветхозаветных времен. Это скорее традиция, а не обязанность. Димитрий объяснил, что верующим достаточно набрать святой воды, перекрестить ее и облиться ею или же окропить себя — совершить омовение.
«Главное делать это с молитвой», — добавил митрополит.
После того, как воды была освящена, к купелям и Иордани начали пускать тюменцев, желающих набрать святой воды или окунуться в купель. Одними из первых, кто окропил себя святой водой стали дежурившие на месте сотрудники МЧС.
Первые смельчаки — молодёжь и взрослые мужчины — уверенно входили в ледяную воду, крестились и с головой погружались трижды. За ними следовали женщины, дети и даже пенсионеры.
Одними из первых участников купаний стал Алексей Архипенко и двое его сыновей — Илья и Евгений. Глава семьи признался, что он давно не окунался в купель, но в этом году его позвал искупаться сын, решивший впервые поучаствовать в Крещенских купаниях.
«Я почувствовал что-то внутри и захотелось окунуться», — рассказал Илья Архипенко.
Для многих Крещенские купания становятся главным днем в году, тюменцы верят, что окунание в ледяную освященную воды наполняет их благодатью и освящает их жизненный путь.
«Хорошо-то как сразу! Водичка хорошая! И жизнь светлее стала и на душе спокойнее», — поделился один из окунающихся.
Многие тюменцы, не решившиеся на купание в прорубях, набирали в бутылки воду из Иордани, умывались ею, а некоторые даже пили ее.
Однако при этом из колонок звучало напутствие от службы МЧС, указывающее на то, что пить воду из Иордани все же не стоит. Для этого лучше набрать очищенную святую воду у храма или в других специально оборудованных местах.
На выходе из мест купаний тюменцев ждали сотрудники церкви, продававшие свечи, стоили они от 30 до 150 рублей. Оплатить их, кстати, можно даже по QR-коду. Поставить их можно было по-соседству в специально оборудованной зоне.
Напомним, что Крещенские купания в Тюмени будут проходить 18 и 19 января. Окунуться в купели можно на Туре у Свято-Троицкого монастыря, на Липовом озере (Велижанский тракт, 3, Центр закаливания и плавания «АквАйСпорт — Тюмень») и в Антипино (у спортивной школы «Старт XXI век», ул. Высотная, 1, корп. 4). Купели будут открыты до 00:00. Все это время на местах будут дежурить спасатели.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что медики и спасатели предупреждают: участие в Крещенских купаниях без должной подготовки может привести к серьёзным последствиям для здоровья, а купание в загрязнённых водоёмах представляет опасность.