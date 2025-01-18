Не более 20 человек. В Тюменской области пересчитали жителей самых крохотных деревень

По данным Тюменьстата, самым малочисленным в регионе является село Карелинское Вагайского района — там проживает всего 5 человек. На втором месте — деревня Понизовка Нижнетавдинского района, где сегодня живут всего 7 человек. На третьем месте по численности населения расположились деревня Лукина Вагайского района и поселок Разъезд № 9 Омутинского района — там проживают по 9 человек.