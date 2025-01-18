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Posted 18 января, 07:17

Published 18 января, 07:17

Modified 18 января, 11:25

Updated 18 января, 11:25

В Тюменской области пересчитали жителей самых крохотных деревень

Не более 20 человек. В Тюменской области пересчитали жителей самых крохотных деревень

18 января 2025, 07:17
Фото: 1MI.

В Тюменской области пересчитали жителей самых крохотных деревень

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Население
В Тюменской области озвучили список самых маленьких сел и деревень, численность населения в которых не превышает 20 человек.

По данным Тюменьстата, самым малочисленным в регионе является село Карелинское Вагайского района — там проживает всего 5 человек. На втором месте — деревня Понизовка Нижнетавдинского района, где сегодня живут всего 7 человек. На третьем месте по численности населения расположились деревня Лукина Вагайского района и поселок Разъезд № 9 Омутинского района — там проживают по 9 человек.

Также к самым малонаселенным пунктам относятся деревни Гоглина, Медвежка и Солоновка, Лебяжье и Карасье: в каждой из них численность населения не превышает 13 человек, пишет 72.RU.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени, по прогнозам властей, численность населения превысит 1 миллион человек к 2040 году. В настоящее время в областной столице проживают 861,1 тысячи человек.

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